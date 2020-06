Sôi nổi phong trào thi đua hướng về Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

TP Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Những ngày này, ở khắp nơi trên địa bàn thành phố đều dấy lên không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài những công trình, phần việc cụ thể, cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố đang hướng về đại hội với niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Dọc theo Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Nguyệt Viên, ngã tư Đại lộ Nam Sông Mã và khu vực xung quanh Trung tâm Hành chính mới của thành phố, những lồng cờ hồng kỳ thắm đỏ tung bay phấp phới cùng nhiều cụm pano tấm lớn chào mừng đại hội đảng bộ thành phố. Trên các tuyến đường chính như vòng xuyến Big C, đại lộ Hùng Vương, đại lộ Lê Lợi, đường Phan Chu Trinh, Trần Phú, Bà Triệu... cờ Tổ quốc, băng zôn, pano, khẩu hiệu chào mừng đại hội làm rực đỏ các tuyến đường. Trong khu vực trung tâm TP Thanh Hóa, màu đỏ của cờ hồng kỳ xen lẫn những chậu hoa tươi thắm và hệ thống đèn trang trí làm nổi bật từng con phố. Khuôn viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Quảng trường Lam Sơn được trang hoàng bởi những chậu hoa tươi thắm hòa cùng sắc đỏ, sắc vàng của những câu khẩu hiệu chào mừng, tạo nên một khung cảnh đẹp giữa lòng thành phố. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị cũng được tô điểm bằng màu đỏ rực rỡ của những lá cờ Tổ quốc... TP Thanh Hóa những ngày cận kề đại hội như đang khoác lên mình bộ áo mới tươi đẹp, đầy sức sống. Không chỉ trên các tuyến phố hay các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp được trang hoàng lộng lẫy mà nét mặt cán bộ, đảng viên và người dân thành phố cũng toát lên niềm hân hoan, phấn khởi và kỳ vọng về thành công của đại hội. Những ngày này, dường như mỗi người dân thành phố khi đi trên các tuyến đường đều muốn chậm lại một chút để nhìn rõ hơn những dòng chữ chào mừng đại hội và cảm nhận không khí hân hoan trước ngày hội lớn. Đảng viên Lê Thị Khải, xã Quảng Tâm, chia sẻ: “Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội còn có nhiệm vụ lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc của thành phố và chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn. Tôi và các đảng viên trong chi bộ sẽ dành thời gian để theo dõi đại hội”. Là 2 trong số 18 bí thư chi bộ của phường Tân Sơn được về dự đại hội, bác Trần Ngọc Mai, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1 phấn khởi cho biết: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho lực lượng đảng viên của các phố về dự Đại hội Đảng bộ thành phố. Ngoài vinh dự thì đây cũng là trách nhiệm lớn lao. Vì vậy, trong quá trình tham dự, tôi sẽ tiếp thu tinh thần của đại hội một cách nghiêm túc để về triển khai trong chi bộ đạt hiệu quả”.

Chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Từ đầu tháng 2-2020, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đợt thi đua đặc biệt được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể. Trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng 16 nhà Đại đoàn kết, 3 mô hình camera an ninh đường phố, 1 công trình an sinh xã hội, 1 mô hình đoàn kết lương giáo và 2 mô hình giảm nghèo bền vững. Các tổ chức chính trị - xã hội, mỗi đơn vị thực hiện ít nhất 1 công trình, mô hình an sinh xã hội phù hợp. Ủy ban MTTQ mỗi phường, xã 1 công trình, 1 mô hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 1 nhà Đại đoàn kết. Mỗi công trình, phần việc đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nên khi phát động đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Với sức trẻ cùng sự nhiệt huyết, Thành đoàn thành phố đã và đang triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi chào mừng đại hội. Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”. Đoàn thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp tích cực thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ”, thi đua đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, xây dựng nét đẹp trong đoàn viên thanh niên. Đoàn thanh niên các phường, xã tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lập nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sáng tạo trong việc giữ gìn an ninh trật tự và văn minh đô thị; đồng thời thành lập và xây dựng mô hình “Gia đình thanh niên gương mẫu”...

Với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các phường, xã triển khai đồng loạt các mặt công tác, bảo đảm các điều kiện tốt nhất góp phần tổ chức thành công đại hội. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố phối hợp với các phường, xã, các đơn vị liên quan ra quân tháo dỡ mái hiên, mái vẩy, biển quảng cáo, các cổng chào phố, thôn đã bị hư hỏng, han rỉ, những biển quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tập trung cắt tỉa, chăm sóc cây xanh bảo đảm mỹ quan đô thị; tăng cường quét, thu gom rác thải, đặc biệt là trên các trục đường chính; phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố và các phòng, ban liên quan trang trí hoa, treo cờ, khẩu hiệu phục vụ đại hội.

Những công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã và đang được hoàn tất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân với quyết tâm cao nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Thu Vui