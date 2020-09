Sẵn sàng bảo vệ tốt nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát, canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị - xã hội quan trọng đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên những tháng gần đây tình hình tội phạm có dấu hiệu tăng trở lại, nhất là các tội phạm trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông... nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn.

Để góp phần bảo đảm ANTT, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an Nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Với tinh thần chủ động, sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, những ngày này, lực lượng cảnh sát cơ động đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; tăng cường “rèn cán, luyện quân”, coi trọng huấn luyện kỹ năng chiến đấu, tác chiến hiệp đồng, phát huy sức mạnh tập thể và tính năng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị.

Cùng với đó, thường xuyên đảm bảo quân số ứng trực tại đơn vị để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận, xử lý các tin báo liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông cũng như tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Đặc biệt, trong thời gian này, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp, nhóm tội phạm hoạt động lưu manh chuyên nghiệp, tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm càn quấy, gây rối, chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, hình sự. Chỉ tính từ giữa tháng 7-2020 đến nay, lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 21 vụ, 26 đối tượng vi phạm pháp luật; trong đó phát hiện, bắt quả tang 20 vụ, 25 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; 1 vụ vận động đối tượng có lệnh truy nã về trộm cắp tài sản ra đầu thú.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp cùng với các lực lượng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa xây dựng và thực hiện nhiều phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường trọng điểm. Trong đó, tập trung thực hiện trên các tuyến, địa bàn, khu vực thuộc TP Thanh Hóa và các khu vực giáp ranh với các huyện, thành phố như: TP Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn. Kịp thời nhắc nhở và xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm về sử dụng rượu bia, điều khiển xe có nồng độ cồn cao trong hơi thở, sử dụng ma túy, vận chuyển hành khách vượt quá số người theo quy định, giải tán các đám đông tập trung tại các mục tiêu trọng điểm... Việc tăng cường tuần tra đã giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia giao thông, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

Trong thời gian tới, để thực hiện nhiệm vụ quan trọng trước mắt là bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Kịp thời ngăn chặn các hoạt động tụ tập, tuyên truyền, phát tán tài liệu phản động; xây dựng, hoàn thiện và tổ chức diễn tập các phương án tác chiến, phương án phòng chống biểu tình, bạo loạn, tụ tập đông người gây rối ANTT. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm lực lượng, phương tiện để cơ động, chiến đấu khi có yêu cầu; sẵn sàng phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT, trấn áp tội phạm trước mắt và lâu dài.

Lê Quốc