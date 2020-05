Quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Giải thể thao người cao tuổi do Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên người cao tuổi tham gia. Ảnh: Thanh Huê

Phát huy tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) đã tích cực tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế và xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình về NCT ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, là tấm gương sáng cho con cháu, mọi người học tập, noi theo. Qua tổng kết ở các cấp hội, toàn tỉnh hiện có 18.876 NCT làm kinh tế giỏi

Phát huy truyền thống của dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Bác Hồ đã xác định người cao tuổi (NCT) có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng. Bác Hồ chỉ rõ: “Trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất phụ lão cứu, nước suy sụp phụ lão phù trì”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Phụ lão cứu quốc được thành lập ở Hà Nội, từ đó phát triển ra khắp nơi trong cả nước, tập hợp, động viên NCT hăng hái tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần to lớn vào thắng lợi của dân tộc.

Đến ngày 10-5-1995, Hội NCT Việt Nam được thành lập với mục tiêu tập hợp, phát huy nhân cách và những đức tính tốt đẹp của lớp người lớn tuổi để làm “Tấm gương sáng” tiêu biểu trong xã hội, là mẫu mực để thế hệ trẻ và con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Trải qua 25 năm phát triển, kế thừa truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc, Hội NCT Việt Nam đã có đóng góp hết sức quan trọng trong xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chăm sóc, phát huy vai trò của NCT nói riêng.

Cùng với sự phát triển chung của Hội NCT Việt Nam, các cấp hội NCT Thanh Hóa luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, các cấp trong tỉnh, hội NCT đã từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức hội từ cơ sở đến tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 443.578 NCT, sinh hoạt tại 4.403 chi hội, chiếm tỷ lệ 93,9% tổng số NCT trong tỉnh. Thời gian qua, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn dưới mọi hình thức, đem lại nhiều lợi ích thiết thực và niềm vui cho NCT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT. Toàn tỉnh có 86.974 NCT đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định; hàng năm có 54.014 NCT được mừng thọ; 27.697 NCT được thăm hỏi, tặng quà; 220.178 NCT được khám sức khỏe định kỳ; 106.852 NCT được khám mắt miễn phí, 13.321 NCT được chữa các bệnh về mắt miễn phí.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, bóng bàn, bóng chuyền hơi thông qua các loại hình câu lạc bộ (CLB), tạo sân chơi bổ ích cho NCT. Đến nay, các cấp hội NCT trong tỉnh đã xây dựng gần 4.000 CLB, trong đó có 1.415 CLB dưỡng sinh; 1.180 CLB văn hóa thể thao... Điểm nổi bật của hội NCT các cấp là việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN). Toàn tỉnh đã xây dựng được 770 CLB LTHTGN, thu hút trên 43.800 thành viên tham gia sinh hoạt. Có 5 huyện, thành phố đã phủ kín CLB gồm: Thiệu Hóa, Hà Trung, Cẩm Thủy, Như Thanh và TP Thanh Hóa. Tổng nguồn vốn của các CLB LTHTGN đang quản lý là 45,3 tỷ đồng, hiện có trên 16.000 hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được các CLB hỗ trợ vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Hiện nay, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về nhân rộng mô hình CLB LTHTGN.

Phát huy tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, cán bộ, hội viên NCT đã tích cực tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế và xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình về NCT ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, là tấm gương sáng cho con cháu, mọi người học tập, noi theo. Qua tổng kết ở các cấp hội, toàn tỉnh hiện có 18.876 NCT làm kinh tế giỏi, 3.700 NCT làm chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư; góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, trong thời gian tới, các cấp hội NCT tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT Thanh Hóa”, phong trào “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; “Tuổi cao, gương sáng”. Quan tâm, chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là NCT bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; động viên cán bộ, hội viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết hội NCT các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nguyễn Thanh