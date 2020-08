Phường Quảng Hưng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phường Quảng Hưng đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xây dựng phường “kiểu mẫu” trước năm 2025.

Đại hội Đảng bộ phường Quảng Hưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyết nghị thông qua 30 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, với đích đến hoàn thành xây dựng phường “kiểu mẫu” trước năm 2025.

Nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sớm đưa nghị quyết thực sự vào cuộc sống, ngay sau thành công của đại hội, đảng ủy, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường tập trung triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp, có tính khả thi cao. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, góp phần tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân được đảng ủy, chính quyền phường Quảng Hưng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Vì vậy, từ rất sớm phường đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ - thương mại, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Cùng với tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và Nhân dân nắm bắt cơ hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, phường còn tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành cụm chợ, siêu thị trên địa bàn theo hướng hiện đại, gắn với văn minh đô thị. Đi liền với đó, các ngành nghề chế biến lâm sản, sản xuất đồ mộc, cơ khí, may mặc cũng được phường ưu tiên phát triển. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển. Phường thành lập mới được 20 doanh nghiệp, tăng 13,65% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện toàn phường có 59 hộ kinh doanh, sản xuất đồ mộc, cơ khí, hải sản, may mặc, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, với thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh duy trì và phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phường Quảng Hưng tiếp tục tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên đầu tư cho các công trình phục vụ thiết yếu đời sống của người dân, như: Tuyến đường giao thông phố 3, phố 7 và hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường Lê Niệm, Yết Kiêu, Dã Tượng, Nhân Phong, Hàm Tử, trung tâm văn hóa - thể thao phường; hoàn thành hồ sơ giải phóng mặt bằng các dự án: Mở rộng bến thủy nội địa tại phố 4, khu dân cư đô thị Tây Nam Đại lộ Nam sông Mã, đường Nhân Phong và Lê Niệm. Được biết, trong giai đoạn 2015-2020, phường Quảng Hưng đã vận động Nhân dân hiến hơn 6.000m2 đất và vật kiến trúc, với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng để mở rộng 4 tuyến đường giao thông tại các tuyến phố 5, 6, 7; xã hội hóa xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước ở các khu phố với giá trị 6,5 tỷ đồng. Hiện nay, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn phường đã được cứng hóa, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt đô thị của phường.

Không chỉ ưu tiên cho phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND phường Quảng Hưng còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ phố tuyên truyền đến Nhân dân chủ trương tích tụ ruộng đất khu vực ngoài đê sông Mã và bãi bồi Hưng Giang, thuộc phố 6 và phố 7. Đồng thời, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản và đưa một số loại cây trồng phù hợp trong việc tránh lũ nhưng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Qua đó, giá trị kinh tế trên 1 đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp của phường đạt 180 triệu đồng/ha/năm.

Với việc xác định rõ mục tiêu và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, phường Quảng Hưng đang cho thấy những bước đi vững chắc trong việc huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và hướng đến phường “kiểu mẫu”.

Trần Thanh