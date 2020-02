Phường Ngọc Trạo: Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tuyến đường Lạc Long Quân được đầu tư xây dựng góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang cho phường Ngọc Trạo.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Trạo đã chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015–2020.

Đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua là kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại. Trên cơ sở xác định dịch vụ, thương mại là lợi thế của địa phương, Đảng bộ phường Ngọc Trạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa về “Huy động nội lực phát triển kinh tế”. Từ đó khuyến khích, tạo động lực cho các thành phần kinh tế trên địa bàn phường phát triển, tăng giá trị sản xuất, kinh doanh. Nếu năm 2015 doanh thu dịch vụ, thương mại chỉ đạt 501 tỷ đồng thì ước đến cuối năm 2020 đạt gần 1.316 tỷ đồng. Qua đó, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất và các ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2016-2020 của phường Ngọc Trạo đạt 21,3%, tăng 3,5% so với giai đoạn 2010-2015. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý đô thị của phường cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Hàng năm, phường tập trung thực hiện hiệu quả việc quản lý lòng, lề đường, vỉa hè. Mặt khác, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” phường Ngọc Trạo đã vận động nhân dân đóng góp 785,84 triệu đồng lát đá vỉa hè, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị của địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn phường có 3 dự án lớn được đầu tư gồm: Đại lộ Đông – Tây; nâng cấp, cải tạo tuyến đường Trịnh Khả; xây dựng khu nhà 4 tầng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Trong đó, dự án Đại lộ Đông – Tây đi qua địa bàn phường có hộ bị ảnh hưởng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các hộ dân cơ bản đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa - xã hội của phường cũng có nhiều tiến bộ, phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa, kiểu mẫu luôn được quan tâm. Đến nay, toàn phường có 8/10 tổ dân phố và cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa; 55 tổ dân phố được công nhận đơn vị kiểu mẫu; phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt 90% trở lên, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác giáo dục và đào tạo được chăm lo phát triển toàn diện. Trên địa bàn phường hiện có Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia; Trường Mầm non Hoa Mai và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quản lý đô thị, đảng bộ phường đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đảng ủy phường thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đánh giá hàng năm, 90% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 20% chi bộ và 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Song nổi bật hơn cả là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ phường đã kết nạp 43 đảng viên mới, đạt 107,5% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng chí Mai Xuân Hiếu, bí thư đảng ủy phường cho biết: “Để có được kết quả trên, ban chấp hành đảng bộ phường đã cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị bằng các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của địa phương; nghiên cứu, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt sau khi sơ kết giữa nhiệm kỳ, đảng ủy phường phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong thường trực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện từng lĩnh vực phụ trách. Đây chính là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Hòa Bình