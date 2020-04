Phòng chống dịch COVID-19: Thanh Hóa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong quá trình thực hiện các biện pháp kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm này, lực lượng chứng năng đã xử lý 5/11 vụ việc về các cơ sở hoạt động văn hóa, giải trí tụ tập đông người tại huyện Hoằng Hóa; 1 vụ việc ở Lang Chánh do không hợp tác trong việc cách ly y tế theo quy định, xử phạt hành chính 4 người từ 2.000.000 đồng đến 3.500.000đồng/người; xử lý 1 trường hợp vi phạm tại địa phận xã Tân Thành, huyện Thường Xuân. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý 1 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19, xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị Hương, sinh năm 1999, trú tại thôn Thống Nhất 1, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân với số tiền 12,5 triệu đồng. Xử phạt hành chính 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tại huyện Thạch Thành (3 cảnh cáo, 1 phạt hành chính mức xử phạt 200.000đồng); 16 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tại huyện Nông Cống (3 cảnh cáo, 13 xử phạt hành chính mức 200.000đồng/người). Tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa do để xảy ra việc tổ chức đáo cưới tụ tập đông người trên địa bàn. Đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân do để xảy ra vụ việc quán Karaoke, không chấp hành lệnh tạm dừng hoạt động để chống dịch COVID-19.

Tại 4 trạm kiểm soát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở người và phương tiện ra vào địa bản tỉnh, đã dừng 187 phương tiện, kiểm tra xử lý 4 vụ việc với tổng số tiền phạt 23.000.000đồng.

Tô Hà