Phòng chống COVID-19: Thanh Hóa sẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng sau cuộc họp trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn ĐÌnh Xứng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hoá.

​Sáng 29-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương chỉ đạo khẩn công tác phòng, chống COVID-19.

​Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan.

​Tại cuộc họp, Thủ tướng đã nghe quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến sáng 29-7, ổ dịch tại Đà Nẵng đã ghi nhận 30 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 27 trường hợp tại Đà Nẵng; 2 trường hợp tại Quảng Nam; 1 trường hợp tại Quảng Ngãi. Như vậy, ổ dịch không chỉ liên quan đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng mà có thể bao gồm khu vực lân cận bên ngoài, trong đó vấn đề đáng quan tâm hiện nay là có 3 trường hợp chưa tìm thấy nguồn gốc lây nhiễm (trường hợp lây nhiễm cộng đồng thuộc quận Hải Châu và quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) dù đã tiến hành điều tra kỹ. Đối với các địa phương khác, hiện nay mới chỉ phát hiện khả năng cao xâm nhập từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Đắk Nông. Do đó, ông Nguyễn Thanh Long cho biết hiện nay ưu tiên tối đa cho vấn đề về dập dịch tại ổ dịch Đà Nẵng, bởi việc này sẽ quyết định thành công vấn đề kiểm soát lây nhiễm cộng đồng. Đà Nẵng cần chạy đua với thời gian, tranh thủ, đẩy nhanh tiến độ truy vết F1, nếu không cách ly nhanh thì rất khó kiểm soát.

​Hiện Bộ Y tế đã đưa thêm 300 người từ Đại học Y Hà Nội vào Đà Nẵng để hỗ trợ Đà Nẵng. Việc xét nghiệm với Đà Nẵng hết sức quan trọng, vì vậy sẽ đưa tiếp cán bộ từ Bệnh viện Bạch Mai, viện Paster Thành phố Hồ Chí Minh vào Đà Nẵng để hỗ trợ công tác xét nghiệm. Hiện khả năng xét nghiệm của Đà Nẵng đạt trên 1.000 mẫu, có thể đạt tối đa 2.000 mẫu/ngày. Dưới sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đà Nẵng đặt mục tiêu xét nghiệm từ 5.000 đến 7.000 mẫu xét nghiệm/ngày.

Bộ Y tế cử bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng và thiết lập một phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Viện Pasteur Hồ Chí Minh hỗ trợ CDC Đà Nẵng, thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện 199 Bộ Công An. Dự kiến, ngày 30-7, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga sẽ đến Đà Nẵng hỗ trợ với việc thành lập một phòng thí nghiệm di động và Học viện Quân y hỗ trợ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xét nghiệm. Bộ Y tế đã giao trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam để có thể đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm tại đây.

​Liên quan đến việc điều chỉnh các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bộ Y tế yêu cầu chuyển tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đối với tất cả địa phương trên cả nước, cần tiếp tục tăng cường năng lực; khả năng xét nghiệm để đảm bảo cho công tác phát hiện, khoanh vùng, dập dịch và điều trị.

​Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dịch COVID-19 lần này đã khác so với lần trước do dịch đã lây ra cộng đồng nhiều ngày; chưa tìm được ca F0…, Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn, các tỉnh, thành phố xung quanh thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này. Thủ tướng nêu rõ: Khi tình hình xấu rồi thì sẽ trở tay không kịp, do đó, không được chủ quan. Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền một cách đầy đủ về các biện pháp phòng chống dịch, nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp. Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền một cách đầy đủ về các biện pháp phòng chống dịch để đề cao cảnh giác.

​Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện của Thường trực Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương phải nêu cao tinh thần cảnh giác, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác thực hiện một số biện pháp đã được phổ biến. Thủ tướng đề nghị từng địa phương có kinh bản ứng phó như giai đoạn đầu phòng, chống dịch bệnh; trong đó có một số biện pháp cần khuyến cáo nhân dân như hạn chế đi lại; đeo khẩu trang nơi tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay bằng xà phòng; vệ sinh sát khuẩn nơi ở và làm việc…; lãnh đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động tinh thần cảnh giác của người dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị ngành Y tế, ngành Tài chính các địa phương cần đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế, công an, quân đội ở các địa phương trên tinh thần “hỏi đâu có đó”, nhất là phương tiện, công cụ trong xét nghiệm cũng như cán bộ có liên quan. Phải đẩy mạnh truy vết và cách ly nhanh. Các đơn vị quân đội, đặc biệt là Quân khu 5, cần tổ chức công tác cách ly cho người dân tại Đà Nẵng một cách tốt nhất. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường thêm phương tiện, cán bộ có liên quan không chỉ cho Đà Nẵng mà các địa phương khác khi có yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án tăng cường vị trí điều trị ở các tuyến bệnh viện trung ương, bệnh viện quân đội, các cơ sở điều trị ở Huế, Quảng Nam để xử lý tình hình khi có nhiều bệnh nhân có bệnh nền nặng ở Đà Nẵng hiện nay. Các trường hợp cần thiết cần tăng cường xét nghiệm kịp thời hơn; ra lời kêu gọi phù hợp với người bị ho, sốt trong phạm vi cả nước nhằm ngăn ngừa dịch bệnh chủ động hơn.

​Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương bảo đảm kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 an toàn. Các địa phương tổ chức quản lý dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo bình ổn giá và hàng hoá thiết yếu cho nhân dân, không có tình trạng lộn xộn xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị, không chỉ Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa thiên Huế, Hà Nội, các thành phố lớn, nhất là các thành phố du lịch ven biển có biện pháp chủ động, quán triệt không để lây nhiễm trong cộng đồng.

​Với Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh ngành Y tế Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội triệt để như tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội cùng nhiều biện pháp nhân rộng để giảm mức độ giao lưu, đi lại tại các ổ dịch đã được phát hiện. Tới đây, Đà Nẵng cần thực hiện triệt để Chỉ thị 16 trong phạm vi toàn Thành phố nhưng không được ngăn sông cấm chợ. Từng địa phương đều có kịch bản ứng phó như giai đoạn đầu chống dịch.

​Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Hiện nay diễn biến dịch COVID-19 phức tạp hơn, đặc biệt nguy cơ xâm nhập vào Thanh Hóa rất cao do số lượng người từ Đà Nẵng về Thanh Hóa đông.

UBND tỉnh đã có Thông báo 125/TB-UBND ngày 28-7-2020 về thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh tị hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đề nghị ngay trong chiều nay (29-7) và ngày mai (30-7) các thành viên Ban chỉ đạo phải đi kiểm tra công tác phòng chống tại các huyện được phân công; khởi động lại ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến huyện, thực hiện kiểm tra việc thực hiện trong Thông báo 125 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu các địa phương, huyện, xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát đối tượng; chiều ngày 31-7 sẽ họp ban chỉ đạo để nghe các thành viên báo cáo công tác triển khai tại các huyện.

Trong quá trình chỉ đạo, ngoài các trường hợp cách ly tập trung, người nước ngoài về, yêu cầu các huyện rà soát những người về Thanh Hóa theo thông báo Bộ Y tế khuyến cáo 20 điểm tại Đà Nẵng và Quảng Nam phải lấy mẫu xét nghiệm.

Về công tác kiểm tra phòng chống dịch nơi công cộng, theo tinh thần chỉ đạo: Đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn tay tại cơ sở y tế, nơi tập trung đông người.

Yêu cầu ngành Công an tăng cường lực lượng kiểm tra nắm đối tượng từ Trung Quốc về đưa vào cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đề nghị các cơ sở y tế, nhà ga, phương tiện vận tải thực hiện nghiêm tiêu độc, khử trùng.

​Trong công tác tuyên truyền phải tăng thời lượng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống phát thanh của xã, thôn về các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch để nắm số lượng người từ Đà Nẵng về đưa vào quản lý.

Sở Y tế phải rà soát lại phương án chống dịch, yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách chỉ đạo, tuyên truyền; quy trình khám chữa bệnh, phương án điều trị; cung ứng vật tư, vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện nghiêm theo chỉ đạo tại Thông báo 125.

​Tô Hà