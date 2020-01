Phó trưởng Đoàn ĐBQH Mai Sỹ Diến kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Thường Xuân

Ngày 16-1, đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại huyện Thường Xuân. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội nông dân tỉnh.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bát Mọt, Trạm biên phòng Cửa khẩu Khẹo, huyện Thường Xuân, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng chí đề nghị Đồn biên phòng Bát Mọt cần chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh tuyến biên giới, bản đảm an ninh trật tự nội biên, không để xảy ra các tình huống bất ngờ; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; lo cho nhân dân vui tết, đón xuân Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Đồng chí Mai Sỹ Diến, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thăm, chúc tết Đồn biên phòng Bát Mọt.

Thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo ở bản Cạn, xã Bát Mọt, đồng chí đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách; đồng thời động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Đồng chí đề nghị huyện Thường Xuân tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tạo mọi điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Mai Sỹ Diến tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở bản Cạn, xã Bát Mọt.

Thăm Chi nhánh Ban quản lý, khai thác công trình Thủy lợi Cửa Đạt, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tập trung vận hành hiệu quả, an toàn và quản lý tốt công trình hồ chứa, đảm bảo cung cấp nước tưới cho nhân dân sản xuất vụ chiêm- xuân.

Làm việc với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc huyện Thường Xuân, đồng chí Mai Sỹ Diến biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực hơn nữa trong quá trình sản xuất lương thực tại chỗ, đảm bảo đời sống cho người dân. Về công tác chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020, đồng chí yêu cầu huyện Thường Xuân cần chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân được vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm; đồng thời, rà soát, nắm bắt kỹ tình hình đời sống của nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp tết. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong dịp Tết.

Nhân dịp xuân này, đồng chí Mai Sỹ Diến cùng đoàn công tác đã trao quà và hỗ trợ 3 nhà đại đoàn kết cho 3 gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách ở các xã Luận Khê, Xuân Chinh, Yên Nhân, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng.

