Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm, chúc tết các đơn vị y tế tại Ngọc Lặc

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, sáng 21-2-2020, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, chúc Tết đội ngũ cán bộ y, bác sĩ và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc và Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tặng quà Tết cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa.

Tới thăm, chúc tết Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa - tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đội ngũ cán bộ nhân viên trung tâm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế tận tình chăm sóc cho những người không may mắc phải chứng bệnh này, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp đến. Ngoài phương án bảo đảm trực, cần bảo đảm chuyên môn, thuốc men, chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân, có sự phối hợp để chi viện cho các kíp trực, bảo đảm an ninh trật tự, vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tặng quà Tết cho bệnh viện và bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Thăm và chúc tết tập thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, các y, bác sĩ bệnh viện trong năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai. Đặc biệt bệnh viện đã có phương án thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà cho các bệnh nhân phải ăn tết tại bệnh viện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thiết bị và thuốc men, tích cực chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chu đáo để các bệnh nhân sớm bình phục trở về ăn tết cùng với gia đình.

Tại 2 đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cùng đoàn công tác cũng đã đến tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tô Hà