Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc

Ngày 14-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết mẹ liệt sỹ Trương Thị Giảng (thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy).

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và các thành viên đoàn công tác đã tới thăm chúc tết mẹ liệt sỹ Trương Thị Giảng, các thương binh, bệnh binh Lê Phú Quang, Cao Việt Minh (đều ở thị trấn Phong Sơn), huyện Cẩm Thủy; Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Doan (xã Vĩnh Yên), Nguyễn Thị Thưởng (thị trấn Vĩnh Lộc) và thương binh Lưu Văn Xuân (xã Vĩnh Long), huyện Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao tiền xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, khó khăn của huyện Cẩm Thủy.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã ân cần thăm hỏi, động viên, đồng thời gửi lời tri ân với những đóng góp, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công của hai huyện Cẩm Thủy và Vĩnh Lộc, đồng thời mong rằng, trong thời gian tới các gia đình chính sách sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để giáo dục thế hệ trẻ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công. Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí đã gửi lời chúc các gia đình năm mới với nhiều niềm vui mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Cẩm Thủy

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và các thành viên đoàn công tác đã nghe lãnh đạo hai địa phương báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; công tác chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Canh Tý. Năm 2019, cả hai huyện Cẩm Thủy và Vĩnh Lộc đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thu ngân sách của huyện Cẩm Thủy năm 2019 tăng mạnh, vượt chỉ tiêu đề ra; huyện Vĩnh Lộc được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Tình hình trật tự xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm; công tác an sinh – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, khởi sắc hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Doan (xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc).

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện Cẩm Thủy và Vĩnh Lộc đã đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020 và cũng là năm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới 2020-2025; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Về công tác chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020, đồng chí yêu cầu hai huyện tập trung rà soát tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn để kịp thời có sự quan tâm, hỗ trợ, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy lúa vụ chiêm xuân đúng thời gian quy định; tích cực phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp tết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị điều kiện tốt nhất tại các cơ sở y tế, khám chữa bệnh trong dịp tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT vui tươi, lành mạnh, gắn liền với việc tăng cường công tác quản lý lễ hội, di tích, danh thắng; chăm lo đời sống công nhân làm việc tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc; chuẩn bị làm tốt công tác tuyển quân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao tiền xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, khó khăn của huyện Vĩnh Lộc

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã trao tiền xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 6 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Cẩm Thủy và Vinh Lộc (mỗi huyện 3 suất), mỗi hộ 40 triệu đồng.

Mạnh Cường