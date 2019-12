Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12-2019

Ngày 25-12, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12 - 2019 để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12 - 2019

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; các sở: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Bỉm Sơn; UBND huyện Như Thanh; UBND huyện Tĩnh Gia; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp, các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cụ thể từng kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạoCông ty CP May Tatsu – Nhà máy May Công nghiệp Xuất khẩu tại xã Hải Long (Như Thanh) phát biểu kiến nghị tại hội nghị

Theo đó, Công ty CP May Tatsu – Nhà máy May Công nghiệp Xuất khẩu tại xã Hải Long (Như Thanh) kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân (nếu có) khi để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp đầu tư dự án Nhà máy may công nghiệp xuất khẩu tại xã Hải Long. Đồng thời, đề nghị Hội đồng thẩm định giá tính lại tiền thuê đất cho dự án, xem xét lại việc áp dụng giá đất phù hợp chủ trương và thực tế đầu tư của Doanh nghiệp đối với ngành nghề ưu đãi trên địa bàn kinh tế khó khăn.

Về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính về nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp; các sở, ngành liên quan kiểm tra lại trình tự chuyển phát hồ sơ, văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng kéo dài thủ tục liên quan đến doanh nghiệp (nếu có). Đối với giá thuê đất, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh ghi nhận, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và trả lời cho doanh nghiệp sớm nhất.

Đại diện huyện Tĩnh gia giải đáp kiến nghị của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn - Khu đô thị số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Tĩnh Hải.

Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn - Khu đô thị số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia) kiến nghị về việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tĩnh Gia ra thông báo thu hồi đất, làm rõ loại đất, quá trình sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất, hiện trạng về đất để Hội đồng giải phóng mặt bằng thực hiện công tác bồi thường. Lập phương án và ban hành Quyết định thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hiệu quả. Đồng thời, làm rõ về nguồn kinh phí bồi thường đất cho người có đất bị thu hồi và cho phép công ty được gia hạn thêm 6 tháng để doanh nghiệp được thực hiện dự án.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu huyện Tĩnh Gia trước ngày 31-12 phải mời doanh nghiệp lên đối thoại, làm rõ và trả lời cụ thể từng nội dung doanh nghiệp kiến nghị; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để để triển khai thực hiện dự án trên quan điểm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Đồng thời UBND huyện Tĩnh Gia làm văn bản về nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh. Đối với kiến nghị gia hạn thêm 6 tháng để doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính giải đáp, kiến nghị của các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trả lời và giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Minh thực hiện các thủ tục để được chính sách ưu đãi, miễn tiền thuê đất và hỗ trợ một phần tiền thuê đất đầu tư một số dự án giáo dục và chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh về ban hành văn bản, quy trình thực hiện việc hỗ trợ thủ tục ưu đãi, miễn tiền thuê đất và hỗ trợ một phần tiền thuê đất cho các doanh nghiệp theo quy định. Hướng dẫn Công ty TNHH Đoan Uyên (Hoằng Hóa) các thủ tục gia hạn thời gian hoàn thiện các hồ sơ Dự án Xây dựng kho tàng, bãi tập kết máy công trình tại xã Hoằng Cát…

Khánh Phương