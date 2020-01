Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, chúc Tết tại huyện Mường Lát

Trong hai ngày 13 và 14-1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi thăm, chúc tết các đồn Biên phòng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, Trạm công an cửa khẩu Xổm Vẳng, huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân huyện Mường Lát. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, động viên và chúc Tết các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn các Đồn Biên phòng Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu và Tén Tằn.

Thăm và chúc tết gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa, bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác của các đồn biên phòng và đơn vị trong năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; lên phương án bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Chỉ huy đồn Biên phòng Pù Nhi báo cáo tình hình địa bàn đồn phụ trách.

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng cần phát huy vai trò của đội quân công tác, đội quân dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Đồng chí nhấn mạnh: Các đồn biên phòng và địa phương rà soát lại các đối tượng chính sách, hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm cho bà con ai cũng có Tết; tích cực vận động nhân dân trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng; giải quyết tốt vấn đề ổn định lương thực, phát triển các loại hình chăn nuôi, tăng thu nhập cho nhân dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Đoàn Kinh tế quốc phòng 5.

Đến thăm, chúc Tết Đoàn Kinh tế quốc phòng 5 (Quân khu 4), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả công tác mà đơn vị đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị các đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, tham gia nghiên cứu những đề án phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát nói chung Thanh Hóa nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách.

Tại buổi làm việc với huyện Mường Lát, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời đề nghị huyện Mường Lát tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung vào chỉ tiêu bảo đảm an ninh trật tự và công tác xây dựng Đảng, tích cực hơn nữa trong quá trình sản xuất lương thực tại chỗ, bảo đảm đời sống nhân dân. Tăng cường công tác bảo đảm khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh của tỉnh và Quân khu 4. Về việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý, đồng chí chỉ đạo huyện tiếp tục rà soát, nắm bắt kỹ tình hình đời sống của nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp Tết; đồng thời, tăng cường các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… Đồng chí Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh, sau tết cần tập trung vào sản xuất, tập trung triển khai và chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở đúng kế hoạch, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết và tặng quà cho Trạm Công an Cửa khẩu Xổm Vẳng, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mai Xuân Liêm và đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc tết, tặng quà một số đơn vị vũ trang của huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang làm nhiệm vụ ở vùng giáp biên với huyện Mường Lát nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Quỹ vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa tặng 3 nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, mỗi nhà 40 triệu đồng. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tặng 800 suất quà cho các hộ nghèo và một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng.

Tiến Đông