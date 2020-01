Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Triệu Sơn

Chiều 7-2, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Triệu Sơn và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đóng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Triệu Sơn.

Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần và quyết tâm cao. Các giải pháp triển khai được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp phát triển. Do đó, các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của huyện Triệu Sơn tiếp tục tăng trưởng khá. Cả 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,32%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,8 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 353,7 tỷ đồng, bằng 182,2% dự toán tỉnh giao và tăng 28,9% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả ấn tượng. Trong năm 2019, huyện Triệu Sơn có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới lên 18 xã, đạt 56,2%...

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay, các ngành, các địa phương, đơn vị đang tích cực cụ thể hóa các chủ trương của tỉnh, của huyện nhằm xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền đang đến gần, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở bảo trợ xã hội, cán bộ làm nhiệm vụ trực tết… Công tác quản lý thị trường thường xuyên cập nhật thông tin. Địa phương đang chỉ đạo các ngành liên quan tập trung cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm hàng hóa phong phú và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Triệu Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân huyện Triệu Sơn. Chính sự năng động trong cách nghĩ, cách làm đã khiến huyện Triệu Sơn đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là những thay đổi trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, kết quả trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tăng thu ngân sách... đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng các chỉ tiêu của tỉnh.

Bước sang năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Triệu Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bám sát, kiểm tra, nắm chắc tình hình, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ

Trung đoàn 3- Sư đoàn 324

Thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của đơn vị trong mối liên kết với chính quyền địa phương. Đồng chí đề nghị Trung đoàn 3 tiếp tục bám sát, triển khai tốt nhiệm vụ, phối hợp tối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đề nghị Trung đoàn có kế hoạch tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ an toàn, đồng thời sẵn sàng cho công tác trực ban, chiến đấu cho những nhiệm vụ đột xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch Lê Thị Thìn thăm hỏi vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Dậu,

thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực

Đồng chí Phó Chủ tịch Lê Thị Thìn và đoàn công tác cũng đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, gồm: bệnh binh 2/3 Lê Xuân Thảo, thôn 5, xã Thọ Thế; thương binh Hoàng Văn Tôn, thôn 3, xã Thọ Thế; thương binh Trịnh Đình Biên, thôn Thiện Chính, xã Dân Lực; thương binh Vũ Văn Lập, thôn Phúc Hải, xã Dân Lực; vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Dậu, thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực. Đến thăm các gia đình chính sách, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã bày tỏ lòng biết ơn tới những công lao to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp bảo vệ đất nước. Đồng chí động viên các thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách tiếp tục nỗ lực, làm tấm gương sáng cho cháu con trong các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị huyện Triệu Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đón Tết Nguyên đán an vui.

