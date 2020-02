Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại hai huyện Tĩnh Gia và Nông Cống

Ngày 4 – 2, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, tại hai huyện Tĩnh Gia và Nông Cống. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại huyện Tĩnh Gia.

Theo báo cảo của UBND huyện Tĩnh Gia, huyện đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết cách phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Theo thống kê của huyện hiện trên địa bàn có 493 lao động nước ngoài; trong đó, 64 lao động là người Trung Quốc (Có 38 lao động về quê nghỉ tết mới sang Việt Nam), 39 lao động là người Đài Loan (Có 32 lao động về quê nghỉ tết mới sang Việt Nam). Đối với những lao động này, các doanh nghiệp đang thực hiện cách ly theo dõi tại chỗ trong thời gian 14 ngày theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo tại buổi làm việc

Ngoài ra, huyện đã tăng cường giám sát chủ động nhằm phát hiện sớm dịch bệnh nCoV tại cộng đồng và tại các cơ sở điều trị. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế huyện, xã, thị trấn tham gia công tác điều tra, giám sát và xử lý dịch bệnh trên địa bàn. Huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh hỗ trợ bảo hộ lao động cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, máy phun và hoá chất tiêu độc khử trùng. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị nước ngoài trên địa bàn tuân thủ các quy trình phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND huyện Nông Cống báo cáo tại buổi làm việc.

Huyện Nông Cống cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn. Tổ chức tiêu độc, khử trùng tại các cơ quan, đơn vị trung tâm, nhà máy, xí nghiệp, trường học. Đồng thời, thành lập đường dây nóng, đội cơ động phản ứng nhanh để cập nhật thông tin và xử lý nhanh các tình huống chống dịch bệnh trên địa bàn. Huyện cũng đã phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh và đã được cách ly, theo dõi dịch tễ, nhưng hiện ân tính với dịch bệnh nCoV. Ngoài ra, hiện có 65 lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn, trong đó, lao động là người Trung Quốc 32 người. UBND huyện giao cho Trung tâm y tế huyện tiêu độc khử trùng tại 2 nhà nghỉ có 2 người Trung Quốc lưu trú và giám sát thân nhiệt hàng ngày, cách ly theo dõi dịch tễ theo quy định. Ngoài ra, huyện yêu cầu các xã, thị trấn cập nhật thông tin người nước ngoài đến thăm thân, phát hiện triệu chứng lâm sàng hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm dịch bệnh (nếu có) vào 15 giờ hàng ngày. Đi đôi với đó, trong quá trình thông tin truyền thông phải bảo đảm trung thực, khách quan, bình tĩnh ứng phó với các tình huống xảy ra, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân dân, nhưng cũng không được chủ quan, xem nhẹ.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại huyện Nông Cống.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, ghi nhận những nỗ lực trong việc triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV của 2 huyện Tĩnh Gia và Nông Cống. Đồng thời, nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vì vậy các huyện phải chuẩn bị việc phòng, chống với mức cao nhất. Khi phát hiện người nghi nhiễm, người nhiễm bệnh dịch phải thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế di chuyển bệnh nhân. Tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ đối tượng là người Trung Quốc và từ vùng dịch vào địa bàn; cũng như người của địa phương làm việc từ Trung Quốc trở về. Hướng dẫn việc cách ly, theo dõi tại nhà. Đối với lao động Trung Quốc nghỉ tết, trở lại địa bàn làm việc thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định. Lao động tự do là người Trung Quốc, lao động Việt Nam làm việc cho tàu cá Trung Quốc, chính quyền các xã, thị trấn, cơ quan công an, cơ quan y tế vận động họ tự giác khai báo để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh, nhất là in tờ rơi, phát trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn để nhân dân biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để điều trị bệnh nhân nghi ngờ nhiễm và nhiễm dịch bệnh nCoV. Các địa phương triển khai phun hóa chất tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của ngành y tế. Tỉnh sẽ trang bị khẩu trang cho cán bộ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và hóa chất tiêu dộc khử trùng. Chính quyền địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân dùng khẩu trang, nhất là khi đến cơ sở y tế, khu công cộng, nơi tập trung đông người. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cho ý kiến cụ thể về sự phối hợp của địa phương đối với Sư đoàn 341 trong việc chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận gần 400 lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về để thực hiện giám sát, theo dõi dịch tễ theo quy định, tại xã Nguyên Bình (Tĩnh Gia).

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viên đa khoa Nông Cống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, các đồng chí trong đoàn đến kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện để điều trị bệnh nhân nghi ngờ nhiễm và nhiễm dịch bệnh nCoV tại Bệnh viện đa khoa Tĩnh Gia, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, Bệnh viện đa khoa Nông Cống, Bệnh viện đa khoa Tâm Đức.

Xuân Hùng