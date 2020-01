Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Tĩnh Gia

Sáng 11-1, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN), Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Đồn Công an Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc Tết huyện Tĩnh Gia.

Theo báo cáo của UBND huyện Tĩnh Gia, với việc huy động, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển, trong năm 2019, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tĩnh Gia tiếp tục tăng trưởng khá, điển hình như: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,21%; thu ngân sách nhà nước đạt 1.390,6 tỷ đồng, vượt gần 50% dự toán tỉnh giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ; huy động vốn đạt 2.510 tỷ đồng... Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đang tích cực xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2020. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ làm nhiệm vụ trực tết… trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền đang đến gần.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm cán bộ, chiến sĩ

Đồn biên phòng Hải Hoà.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Tĩnh Gia, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tĩnh Gia đạt được trong năm 2019. Là một địa bàn rộng với nhiều dự án đang triển khai, tuy nhiên, địa phương đã tích cực huy động nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Bước sang năm 2020, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục bám sát tình hình, tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án, thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực sản xuất. Đồng chí đề nghị huyện Tĩnh Gia tăng cường công tác giám sát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm soát tình hình an toàn thực phẩm, an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm cán bộ, chiến sĩ

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Thăm và làm việc với Ban Quản lý KKTNS&CKCN, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý KKTNS&CKCN. Trong năm vừa qua, KKTNS&CKCN đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là các chỉ tiêu về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm…

Để đạt và vượt các mục tiêu cụ thể trong năm 2020, đồng chí đề nghị Ban Quản lý KKTNS&CKCN tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với tinh thần nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị khởi công các dự án lớn, trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tập trung đấu mối với các Bộ, ngành Trung ương, HĐND, UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách và huy động tối đa các nguồn vốn để từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu trong KKTNS&CKCN. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư dự án tại khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chúc Tết cán bộ Ban Quản lý KKTNS&CKCN.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cũng đã đi thăm, chúc tết cán bộ, người lao động làm việc tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đồng chí đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp to lớn của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong tăng trưởng các chỉ tiêu của tỉnh. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành hiệu quả, đồng thời sớm triển khai thực hiện dự án xử lý rác thải tại Khu Kinh tế Nghi Sơn như đã cam kết. Tỉnh Thanh Hóa sẽ nỗ lực làm hết trách nhiệm trong quá trình hỗ trợ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành hết công suất. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tạo mọi thuận lợi trong quá trình đầu tư các dự án khác của công ty. Với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập hợp, báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị vận hành và triển khai các dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chúc Tết

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộCông ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công tác tại Đồn Công an Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của đơn vị trong mối liên kết với chính quyền địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường đấu tranh phòng, chống các lĩnh vực trọng điểm tại khu vực Nghi Sơn và Tĩnh Gia, như: buôn bán ma túy, thuốc nổ, đốt pháo, chống khai thác bất hợp pháp… Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đề nghị các đơn vị có kế hoạch tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ an toàn, đồng thời sẵn sàng cho công tác trực ban, chiến đấu cho những nhiệm vụ đột xuất.

Nhân dịp này, Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, với số tiền mỗi hộ 40 triệu đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Nghiêm Thị Nhã, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn.

Đoàn công tác cũng đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tư, thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng; mẹ Việt Nam anh hùng Nghiêm Thị Nhã, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn; mẹ liệt sĩ Trần Thị Ngăm, thôn Liên Trung, xã Hải Thượng.

Minh Hằng