Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tình hình sản xuất tại các đơn vị khai thác thủy lợi

Chiều 22-1, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai công tác chống hạn, phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2020 tại các đơn vị khai thác thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác chống hạn của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã (Yên Định).

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng đoàn công tác làm việc và chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã (Yên Định).

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch sản xuất, công tác chống hạn và kế hoạch thực hiện công việc trước, trong và sau Tết tại Công ty TNHH MTV Sông Chu; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã (Yên Định) và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã (Hoằng Hóa). Theo báo cáo của các đơn vị, hiện tại các công trình đầu mối hồ chứa, kênh tưới tiêu, điều tiết máy và máy móc thiết bị cơ bản ổn định và hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu vận hành phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2020 và các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất công nghiệp khác.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng đoàn công tác làm việc và chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm qua. Đồng chí lưu ý, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, lượng mưa bình quân 2019 thấp so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ, nguồn nước vụ chiêm xuân 2020 dự báo sẽ rất khó khăn. Do vậy, các đơn vị khai thác thủy lợi cần tích cực phối hợp với các địa phương, HTX quản lý, điều tiết nước hợp lý, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân, không để xảy ra tình trạng đất không canh tác được do thiếu nước sản xuất. Đồng thời, thống nhất kế hoạch đắp đập tạm trên sông Mã để có nguồn nước vận hành trạm bơm Nam Sông Mã (Yên Định), phục vụ công tác chống hạn trong thời gian tới.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng đoàn công tác làm việc và chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã (Hoằng Hóa).

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, yêu cầu Sở nông nghiệp và Phát triển nông xây dựng kế hoạch chống hạn cụ thể cho từng vùng trên địa bàn; đánh giá tình hình nạo vét kênh mương, mực nước các sông và hồ đập; chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện giải pháp tưới luân phiên tiết kiệm nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Đức Giang tặng quà, chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã (Hoằng Hóa).

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã tặng quà và chúc mừng năm mới tới cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị thủy lợi, đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng quà chúc mừng năm mới tới cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị thủy lợi.

Lê Hợi