Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà gia đình chính sách huyện Thiệu Hóa

Chiều 14-1, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Thiệu Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Thiệu Hóa.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Thiệu Hóa, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; công tác chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn đề nghị huyện tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Cùng với đó, tập trung chuẩn bị các điều kiện, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp; tăng cường bám, nắm tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ, việc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui xuân, đón Tết vui tươi lành mạnh, tiết kiệm; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn tặng quà cho lão thành cách mạng Hoàng Đình Bách.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn, thăm, tặng quà cho thương binh Đào Đức Thìn.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết lão thành cách mạng Hoàng Đình Bách và Trần Lương Vỵ, ở xã Minh Tâm; thương binh 1/4 Đào Đức Thìn, ở thị trấn Thiệu Hóa. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và chúc các gia đình thương binh, lão thành cách mạng đón năm mới với nhiều niềm vui và thành công mới. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phong Sắc