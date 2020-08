Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng CAND Việt Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020), sáng 19-8, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng CBCS Công an Thanh Hóa.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời biểu dương những thành tích trong công tác đảm bảo ANTT của Công an tỉnh đã đạt được trong năm qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh để xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo tốt tình hình ANTT, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững ANTT, cùng với cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, vươn tới khát vọng thịnh vượng.

Thái Thanh