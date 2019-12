Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019);75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), sáng 20-12, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh .

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS, BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm qua, góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Thanh Hóa luôn phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chấp nhận hy sinh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần to lớn cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ Quốc. Năm 2019, công tác quốc phòng – an ninh được chọn là một trong những vấn đề nổi bật của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS, BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng. Nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, đặc biệt là thời điểm giáp tết Canh Tý 2020.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐQP tỉnh cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐQP tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Minh Hiếu