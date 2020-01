Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, thăm, tặng quà tại huyện Bá Thước

Ngày 10-1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh); tặng quà gia đình chính sách và trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Bá Thước.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm.

Cùng đi có đồng chí Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn, các thành viên trong đoàn, nhân dân, các cháu học sinh đã dành phút tưởng niệm, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu, nhân dân, các cháu học sinh đã thắp hương tại phần mộ của hơn 2.000 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, phần mộ liệt sĩ của nước bạn Lào đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ và các thành viên trong đoàn nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị Tiểu đoàn 19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động tham mưu cho ngành, chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh trật tự; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo đảm liên tục, thường xuyên trực cơ động theo quy định; sẵn sàng tiếp nhận quân trong mùa huấn luyện mới; chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân Canh Tí 2020 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Bá Thước

Làm việc với Đảng bộ, chính quyền huyện Bá Thước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả huyện đã đạt được trong năm 2019. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, 36/37 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình Thương binh 4/4 Lê Cẩm Doanh, thôn Cha, xã Thiết Kế.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước tập trung triển khai tốt kế hoạch năm 2020, chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch…; xây dựng lộ trình khai thác thế mạnh của đia phương, trong đó chú ý đến thế mạnh lâm nghiệp và du lịch. Đối với việc tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị Đảng, bộ, chính quyền huyện Bá Thước cần quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nhất là vấn đề an toàn giao thông, tệ nạn cờ bạc trong và sau Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Bá Thước, ngay sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, Đảng bộ, chính quyền cần tập trung lãnh đạo hoàn thành tất cả các nội dung Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 từ cấp huyện đến cơ sở, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà, hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho đại diện các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và đại diện Tập đoàn Viễn thông-Quân đội Viettel Thanh Hóa, UBND huyện Bá Thước trao quà cho hộ nghèo

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đã thăm, tặng quà gia đình Thương binh 4/4 Lê Cẩm Doanh, Thương binh sản xuất giỏi tại thôn Cha, xã Thiết Kế và trao quà, hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - chi nhánh Thanh Hóa trao 600 suất quà trị giá 300 triệu đông cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trần Hằng