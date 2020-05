Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, làm việc tại TP Sầm Sơn

Chiều 29-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn về công tác tổ chứ đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, TP Sầm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển du lịch năm 2020; trọng tâm là rà soát, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện 18 phương án quản lý dịch vụ du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị, vệ sinh môi trường, đặc biệt là trên khuôn viên bãi biển và các tuyến đường…

Trong 5 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên ngành du lịch giảm sâu cả 3 tiêu chí về số lượt khách, ngày khách và doanh thu. Ước tính 5 tháng, thành phố đón được 630.000 lượt khách, đạt 11,7% kế hoạch, giảm 68,9% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tuy nhiên hàng hóa phong phú, giá cả hàng tiêu dùng ổn định, đa dạng về chủng loại, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 130,6 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 154 tỷ 819 triệu đồng; trong 5 tháng đã thành lập mới 37/144 doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, TP Sầm Sơn đề ra một số giải pháp, đó là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phương án quản lý các quy định kinh doanh dịch vụ du lịch; tập trung mọi nguồn lực huy động xã hội hóa để quảng bá, xúc tiến và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao, lễ hội theo kế hoạch nhằm khôi phục nhanh ngành dịch vụ du lịch; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trật tự kinh doanh khu vực khuôn viên bãi biển và trên các tuyến đường; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư, trọng tâm là các dự án quy mô lớn…

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đến ngày 29-2-2020, 222/222 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội. Đến ngày 29-5-2020 có 35/40 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức đại hội xong; 5 đơn vị còn lại đã được Ban Thường vụ Thành ủy duyệt đại hội, sẽ đại hội xong vào ngày 3-6-2020. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Hiện nay đang tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tiểu Ban tổ chức phục vụ đại hội cũng đã tiến hành cho công tác tuyên truyền, trang trí, chuẩn bị các điều kiện cho công tác chuẩn bị đại hội…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cả về hình thức, bố cục và nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị. Các ý kiến đều cho rằng: Dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị tương đối tốt, nhưng cần điều chỉnh 1 số từ ngữ để súc tích, ngắn gọn và nội hàm phù hợp hơn. Về dự báo tình hình, cần phải đánh giá đầy đủ các khó khăn, thuận lợi, sát với thực tế…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của TP Sầm Sơn trong thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Từ tháng 1 - 2020, dịch COVID- 19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia, trong đó, có nước ta, tỉnh ta và TP Sầm Sơn. Là địa phương chiếm 70% ngành nghề dịch vụ du lịch, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng một số chỉ số đạt được còn thấp. Trước những khó khăn như vậy, song thành phố vẫn duy trì được các mặt công tác; trong đó đã xây dựng được kịch bản và có giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục nhanh ngành dịch vụ du lịch sau giãn cách xã hội. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị TP Sầm Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá có chiều sâu về tiềm năng, lợi thế, lịch sử, vẻ đẹp, sự đổi thay của du lịch biển Sầm Sơn. Đẩy nhanh vấn đề đầu tư xây dựng, trong đó cần phải thực hiện mạnh về vấn đề đầu tư công; quan tâm đến công tác giải phòng mặt bằng, từ đó thu hút các nhà đầu tư vào địa phương. Tiếp tục phòng chống dịch COVID – 19 và các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; trong đó phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của thành phố; nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, nhân sự đại hội; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Trong đó, báo cáo chính trị cần phải đánh giá đầy đủ các khó khăn, thuận lợi, sát với thực tế. Các con số trong báo cáo phải chính xác, logic, phải là “những con số biết nói”, phản ánh sinh động, khách quan thực trạng phát triển của thành phố trên tất cả các lĩnh vực…

Quốc Hương