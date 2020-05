Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, làm việc tại huyện Vĩnh Lộc

Chiều 19-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm 2020; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, huyện đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong phòng, chống dịch COVID - 19. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân là 6.776,3ha, đạt 101% kế hoạch. Thực hiện chuyển đổi được 172,7ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác, vượt 43,9% kế hoạch, đã trồng được 76,1ha chuối tiêu hồng. Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 27,4 tỷ đồng, bằng 26,4% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 782 tỷ đồng, bằng 30,7% kế hoạch, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 597,1 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 463,3 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 220 tỷ đồng. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hoạch vụ chiêm xuân, triển khai thực hiện phương án, kế hoạch sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng diện tích. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đẩy nhanh các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, thanh tra sử dụng ngân sách nhà nước…

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đến ngày 6-3-2020, 197/197 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội. Đến ngày 19-5-2020 có 20/35 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức đại hội xong; theo kế hoạch đại hội cơ sở hoàn thành trong tháng 5-2020. Song song với đó, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Đến nay các văn kiện đại hội, nhất là dự thảo báo cáo chính trị đại hội đã gửi xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, các đồng chí cán bộ lão thành của huyện qua các thời kỳ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đến nay huyện cũng đang tiến hành xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để thảo luận, góp ý trong kỳ họp Ban Thường vụ định kỳ tháng 5-2020.

Để giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo Chính trị trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cả về hình thức, bố cục và nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị. Theo đó các ý kiến đều cho rằng: Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được chuẩn bị công phu, đúng quy định, trong đó đề cập khá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được đánh giá một cách khách quan; các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định tương đối rõ ràng.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng Dự thảo Báo cáo Chính trị chưa xác định được khâu đột phá, đây là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội. Do vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc cần nghiên cứu để bổ sung các khâu đột phá đưa vào Dự thảo Báo cáo Chính trị. Về dự báo tình hình, cần phải đánh giá đầy đủ các khó khăn, thuận lợi, sát với thực tế. Các con số trong báo cáo phải chính xác, logic, phải là “những con số biết nói”, phản ánh sinh động, khách quan thực trạng phát triển của huyện trên tất cả các lĩnh vực…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của huyện Vĩnh Lộc; nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, nhân sự đại hội; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của huyện Vĩnh Lộc trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng 4 tháng đầu năm 2020, trong đó có 1 số chỉ tiêu nhiệm vụ đạt khá. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng ở các Đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại, tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, cần tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, tiếp tục phòng chống dịch COVID – 19 và các dịch bệnh mùa hè. Triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; xây dựng các phương án chủ động trong đối phó với thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Quốc Hương