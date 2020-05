Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm, làm việc tại huyện Cẩm Thủy

Chiều 4 - 5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm 2020; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm 2020; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 4 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, huyện đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong phòng, chống dịch COVID - 19. Nổi bật, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 454,5 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, phát triển trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch COVID - 19, với giá trị sản xuất ước đạt 417,3%, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt khoảng 52,3 tỷ đồng, bằng 43,5% dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 531,7 tỷ đồng; toàn huyện thành lập mới 15 doanh nghiệp. Tình hình đời sống nhân dân ổn định, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng…

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm, huyện Cẩm Thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tháo gỡ khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19. Đồng thời, nâng cao chất lượng văn hóa, thông tin; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác nội chính, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, huyện tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đến 16 - 2 - 2020, huyện đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở. Toàn bộ 234 chi bộ trực thuộc bầu đủ số chi ủy viên, đúng nguồn nhân sự quy hoạch, số bí thư, phó bí thư chi bộ dự kiến tái cử đều trúng cử. Bên cạnh đó, huyện Cẩm Thủy cũng là địa phương tổ chức sớm Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở để rút kinh nghiệm. Tính đến ngày 4 - 5, toàn huyện đã có 37/41 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức xong đại hội, bằng 90,2%. Dự kiến đến ngày 6 - 5, huyện sẽ hoàn thành 100% đại hội Đảng bộ cơ sở. Song song với đó, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Đến nay các văn kiện đại hội, nhất là dự thảo báo cáo chính trị đại hội đã gửi xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, các đồng chí cán bộ lão thành của huyện qua các thời kỳ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Theo kế hoạch, đầu tháng 5 – 2020 huyện sẽ hoàn thiện các văn kiện đại hội để trình Ban thường vụ Tỉnh ủy duyệt. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của huyện.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Cẩm Thủy đã đạt được trong những tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh: Từ tháng 1 - 2020, dịch COVID- 19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia, trong đó, có nước ta, tỉnh ta và huyện Cẩm Thủy. Song, cùng cả tỉnh, huyện đã thực hiện được mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh COVID - 19 thành công, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều tăng so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trên địa bàn huyện Cảm Thủy không có trường hợp bị nhiễm COVID - 19.

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao kết quả tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí khẳng định: Tuy không phải là đơn vị được chọn để tổ chức đại hội điểm, nhưng đến nay tiến độ tổ chức đại hội Đảng các cấp của huyện Cẩm Thủy nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu cả tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý: Huyện cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép” là vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, vừa tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID - 19, tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là. Để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, huyện cần xây dựng các chương trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nuôi dưỡng nguồn thu, tăng thu ngân sách. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nhất là làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị ở cơ sở, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tâp trung chỉ đạo kiện toàn bộ máy ở những đơn vị đã tổ chức xong đại hội Đảng, cũng như nhanh chóng xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy và các tiểu ban cần tập trung hoàn thành các công việc chuẩn bị cho Đại hội, với yêu cầu phải bảo đảm về chất lượng và tiến độ. Trong đó, công tác nhân sự đại hội phải bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng góp ý nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Thủy khóa XXV trình tại Đại hội lần thứ XXVI.

Trần Thanh