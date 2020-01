Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân huyện Như Xuân

Sáng 11-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại huyện Như Xuân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tứ, xã Tân Bình.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Dân Vân Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tứ, xã Tân Bình; thương binh Nguyễn Văn Hạnh, xã Hóa Quỳ. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Mẹ Việt Nam Anh hung Hà Thị Tứ, thương binh Nguyễn Văn Hạnhvà gia đình đón năm mới với nhiều niềm vui mới. Tri ân với những đóng góp, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hung Hà Thị Tứ, thương binh Nguyễn Văn Hạnh cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn, Mẹ Việt Nam Anh hung Hà Thị Tứ, thương binh Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để giáo dục thế hệ trẻ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết thương binh, nạn nhân chất độc hóa học Nguyễn Văn Hạnh, xã Hóa Quỳ.

Đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân xã Hóa Quỳ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng vui mừng trước những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đạt được trong năm 2019. Phát biểu với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hóa Quỳ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng, nhấn mạnh: Năm 2020, đối với đất nước, với tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm cuối cùng để hoàn thành kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ 2015-2020, năm chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; cũng là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh. Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị, Đảng bộ, chính quyền xã Hóa Quỳ cần đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để có định hướng phát triển phù hợp. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cương quyết không làm theo phong trào, mà phải dựa vào thị trường và có sự định hướng đúng đắn, gắn với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương. Tiếp tục quan tâm đến giáo dục, giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng lưu ý: Cấp ủy, chính quyền xã tập trung chuẩn bị về nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua Đại hội Đảng bộ xã cần tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc hóa học Nguyễn Thị Hương, xã Hóa Quỳ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; công tác công tác chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết. Ngay từ đầu năm 2019, cùng với cả tỉnh, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện đạt 17,17%; có thêm 2 xã và 19 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,8%, giảm 7,1% so với năm 2018... Đối với công tác chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, đến ngày 8-1, huyện đã trao 2.928 suất quà, cùng nhiều nhu yếu phẩm kèm theo, với trị giá 992 triệu đồng cho các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, huyện cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương. Đồng thời,chỉ đạo Công an huyện triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý; các cơ sở y tế trên địa bàn xây dựng kế hoạch, bố trí, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ cấp cứu kịp thời bệnh nhân trong dịp Tết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân đã đạt được trong năm 2029. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020 và cũng là năm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới 2020-2025. Đối với nhiệm vụ chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón Tết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị huyện tập trung rà soát lại đời sống nhân dân, quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, song cần bảo đảm thuần phong mỹ tục; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, ổn định chính trị, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, ngay sau Tết cần tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, nhất là việc chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Trần Thanh