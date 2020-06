Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Ngày 5-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân về công tác tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân.

Tham dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng và phấn khởi trước những kết quả đạt được của huyện Như Xuân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, song với sự chủ động, quyết tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân đã tiếp tục phát triển. Trong tổng số 28 chỉ tiêu Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra, cơ bản đều đạt từ 40% kế hoạch trở lên, nhiều chỉ tiêu có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Tổng giá trị sản xuất đạt 3.045 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ; sản xuất nông lâm nghiệp được đẩy mạnh, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện. Huyện đã chủ động chuyển đổi những cây trồng có chất lượng hiệu quả thấp sang những cây trồng có chất lượng hiệu quả cao, có giá trị kinh tế cao được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận, như: Cam, quýt, bưởi, ổi... Thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong 6 tháng đã tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn được 659 ha, đạt 104,6% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng tập trung, an toàn. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm hay và đạt được kết quả khả quan... Thu ngân sách Nhà nước đạt 604,4 tỷ đồng, vượt 18% dự toán. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục duy trì và có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để có giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có và tranh thủ thu hút các nguồn lực từ bên ngoài đẩy mạnh thu hút cho đầu tư phát triển. Tiếp tục tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quan tâm xây dựng sản phẩm theo chuỗi. Quan tâm xây dựng cơ cở hạ tầng, kêu gọi các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp Xuân Hòa, Thượng Ninh. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc miền núi; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng đối tượng; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, lợi dụng chính sách để trục lợi. Làm tốt công tác tuyên truyền lịch sử văn hóa cách mạng, khơi dậy ý chí khát vọng của mỗi cán bộ đảng viên và Nhân dân trong việc xây dựng Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu ở khu vực miền núi của tỉnh.

Đối với công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ban Thường vụ huyện ủy đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 177 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện. Đồng thời, đánh giá cao kết quả tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII. Đến 29-2-2020, 232 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Như Xuân đã tổ chức đại hội, đạt 100%. Đến 3- 6- 2020 Ban Thường vụ huyện ủy Như xuân đã chỉ đạo đại hội xong 37/37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của huyện. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị công phu, đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các sở, ngành cấp tỉnh. Dự thảo báo cáo chính trị đã thể hiện được là sản phẩm kết tinh trí tuệ của cả tập thể của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Như Xuân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã cho ý kiến cụ thể vào từng phần và nội dung trong dự thảo báo cáo. Đối với chủ đề đại hội, đồng chí đề nghị cần nêu rõ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc anh em; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, phấn đấu đến năm 2025 Như Xuân trở thành huyện khá ở khu vực miền núi của tỉnh”

Về phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã có tính bao quát cao trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, kết quả về phát triển kinh tế đưa còn đơn điệu, chưa làm toát lên được sự nổi bật của các ngành nghề có tiềm năng, thế mạnh của địa phương như sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, thực hiện trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn...

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần đưa thêm các số liệu để làm minh chứng những kết quả rõ nét. Ở phần phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần định vị và xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của Như Xuân để xây dựng chương trình trọng tâm và các khâu đột phá.

Đối với các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ giải pháp đề ra thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ rõ và phân tích từng nội dung và gợi mở một số vấn đề để Ban Thường vụ huyện ủy Như Xuân nghiên cứu đưa vào trong dự thảo báo cáo chính trị và đề nghị cần huyện cần chọn thêm khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Như Xuân làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết để Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII thành công tốt đẹp.

Minh Hiếu