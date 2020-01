Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân huyện Quan Sơn

Ngày 8-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại huyện Quan Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng bà con nhân dân bản Sa Ná, xã Na Mèo.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông Vận tải.

Kiểm tra tình hình đời sống nhân dân tại bản Sa Ná, xã Na Mèo vừa bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã chia sẻ những đau thương của đồng bào vùng lũ; đồng thời chia vui với người dân vừa dọn vào nhà mới tại khu tái định cư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nói chuyện với bà con bản Sa Ná.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh đối với việc tập trung khắc phục hậu quả của lũ lụt, khôi phục sản xuất, chăm lo đời sống của người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đoàn kết của người dân trong việc chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, những hậu quả của thiên tai đã cơ bản được khắc phục, đời sống của bà con đã bắt đầu ổn định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự tập trung cao của cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, khẩn trương mời các đơn vị tư vấn để nghiên cứu, khảo sát địa điểm tái định cư mới và triển khai thực hiện san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để người dân nhận đất, xây dựng nhà tại nơi ở mới an toàn hơn. Đồng chí cũng chỉ đạo huyện Quan Sơn tiếp tục khẩn trương, sát sao nắm tình hình nhân dân, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đảm bảo chất lượng các công trình. Bên cạnh đó cũng phải có các phương án để hỗ trợ sinh kế cho người dân tại nơi ở mới, tuyệt đối không để hộ dân nào không có Tết.

Tại đây, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đã trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân tại khu tái định cư bản Sa Ná.

Tại buổi làm việc với cán bộ, công chức xã Na Mèo, sau khi nghe báo cáo khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; công tác khắc phục hậu quả thiên tai; công tác chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón Tết Canh Tý, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua. Đáng chú ý là xã đã tập trung khắc phục hậu quả của lũ lụt, khôi phục sản xuất, chăm lo đời sống của người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền xã Na Mèo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Na Mèo chủ động nắm tình hình nhân dân, chăm lo, quan tâm đến đời sống nhân dân trên địa bàn để mọi nhà, mọi người được đón Tết Nguyên đán Canh Tý yên vui, đầm ấm, nhất là các hộ dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa mới, tích cực hướng dẫn nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững; quan tâm đến việc trồng và bảo vệ rừng, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Đến thăm và kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Mường Mìn, Đồn Biên phòng Tam Thanh..., đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 cùng với đất nước, tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kết hoạch. Cùng với niềm vui chung của cả nước và cả tỉnh, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, giữ vững chủ quyền quốc gia nơi biên cương của Tổ quốc. Chủ động nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, phối hợp các lực lượng và cấp ủy chính quyền làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào giữ vững ổn định tuyến biên giới, thường xuyên trao đổi, giao ban công việc, tăng cường công tác đối ngoại, cùng nhau chia sẻ, gắn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng yêu cầu tất cả các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý, duy trì đủ quân số theo quy định của Bộ quốc phòng. Các đơn vị phối hợp với các địa phương để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tạo không khí vui xuân đón tết và thắt chặt tình cảm quân dân, quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Sơn; đến thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho gia đình vợ liệt sĩ Hà Thị Liên, ở bản Păng, thị trấn Sơn Lư; thăm, tặng quà gia đình thương binh hạng 2/4 Lò Văn Nhẫn, ở thị trấn Sơn Lư.

Chiều cùng ngày, tại hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 để nhận nhiệm vụ công tác mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Hà Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn, phụ trách điều hành hoạt động huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 cho đến khi có Bí thư Huyện ủy mới.

Quốc Hương