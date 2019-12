Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sáng 22-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Toàn cảnh buổi giám sát

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, phương án, đề án thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được thực hiện với nhiều hình thức; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, duy trì và phát huy hiệu quả của 83 loại hình tự quản về an ninh trật tự. Công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội. Công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự được tăng cường. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và thi hành án hình sự bảo đảm đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Từ ngày 15-12-2017 đến ngày 15-10-2019, đã điều tra, làm rõ 2.701 vụ, 5.361 đối tượng phạm tội và vi phạm về trật tự xã hội (đạt 84,93%); lực lượng phòng, chống ma túy đã phát hiện, bắt xử lý 1.371 vụ, liên quan đến 1.820 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy; đấu tranh triệt xóa 10 tụ điểm, 117 điểm về ma túy; đã khởi tố 1.117 vụ, 1.386 bị can phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế và chức vụ, lực lượng chức năng đã khởi tố 74 vụ, 146 bị can phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 22 vụ và 58 bị can về tội tham nhũng, chức vụ; phát hiện, xử lý 1.263 trường hợp vi phạm hành chính, nộp ngân sách trên 6 tỷ đồng, tịch thu tang vật hơn 4,3 tỷ đồng. Công tác đấu tranh chống vi phạm pháp luật về môi trường đã phát hiện, xử lý 494 vụ vi phạm (tăng 66 vụ so với cùng kỳ), phạt tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả Công an Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị: Công an tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xác định các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; xây dựng kế hoạch phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là hạn chế, thiếu sót do nguyên nhân chủ quan. Cùng với việc triển khai đồng bộ, toàn diện cả 2 nhóm giải pháp phòng, chống tội phạm, lực lượng công an cần chủ động xây dựng các chuyên án tấn công, trừng trị các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm xã hội đen, tội phạm giết người. Quan tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghề nghiệp, tạo niềm tin trong nhân dân đối với dựng lực lượng công an. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ chính sách đối với đội ngũ công an cấp xã, phường để giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Phối hợp tốt với các ngành, các cấp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi cấp chung tay phòng, chống tội phạm.

Tố Phương