Phát huy vai trò của MTTQ trong các phong trào thi đua yêu nước

Tuyên truyền bảo vệ đường biên, cột mốc tại bản Ho, xã Hiền Kiệt (Quan Hóa).

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện rộng khắp, hướng về khu dân cư (KDC) các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó huy động được sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng, trí tuệ của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả sau 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, năm 2015 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn MTTQ các cấp lựa chọn các nội dung, phần việc phù hợp để triển khai thực hiện, với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hướng về KDC, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của Nhân dân. Trong 5 năm (2015-2020), ủy ban MTTQ các cấp đã vận động người dân hiến 250 ha đất, đóng góp 4.100 tỷ đồng, trên 150.000 ngày công; xây mới, nâng cấp 1.184 km đường giao thông nông thôn, 410 km đường giao thông nội đồng. Những nỗ lực của MTTQ các cấp và Nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào kết quả chung trong XDNTM trên địa bàn tỉnh với 5 huyện và 1 thành phố, 367 xã, 799 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã.

Hoạt động an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn xã hội để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động hỗ trợ người nghèo đạt trên 128 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ người nghèo làm mới 3.282 căn nhà, sửa chữa 675 căn nhà; hỗ trợ sản xuất trên 7 tỷ đồng, khám chữa bệnh 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ trên 9,3 tỷ đồng giúp học sinh nghèo học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà tết cho hộ nghèo... Các hoạt động quan tâm giúp đỡ người nghèo của MTTQ các cấp đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 2,27% (năm 2019). Đặc biệt những tháng đầu năm 2020, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ “Quỹ phòng, chống COVID-19” với tổng số tiền, hàng trị giá 76.897 triệu đồng, là nguồn vận động ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay và đứng thứ 4 trong cả nước.

Công tác cứu trợ được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai kịp thời. Quỹ Cứu trợ của tỉnh đã tiếp nhận 145,183 tỷ đồng, hỗ trợ 789 nhà bị cháy do hỏa hoạn và bị sập, cuốn trôi do mưa, lũ làm nhà; hỗ trợ 333 gia đình có nạn nhân bị chết và bị thương do thiên tai; hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương khắc phục thiên tai với tổng số tiền trên 41 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang chuyển sang một giai đoạn mới “Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam”. Để có bước chuyển này, MTTQ các cấp đã cùng với cấp ủy, chính quyền khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người Việt Nam, tạo nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của mỗi người Việt. Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với ngành công thương tổ chức được 70 hội chợ thương mại; xây dựng 7 mô hình thí điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt”; xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa ở 396 chợ và 30 siêu thị trong tỉnh đạt 80% hàng hóa, sản phẩm trong nước, trong tỉnh sản xuất..., tạo phong trào sâu rộng, ý thức sử dụng hàng Việt trong các tầng lớp Nhân dân.

Từ các phong trào thi đua, MTTQ các cấp đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, như: “Mô hình cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Tiếng kẻng, tay gậy vây bắt kẻ gian”, “Camera an ninh”, “KDC tự quản về an ninh trật tự”, “KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”, phong trào “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”... Gắn liền với sự trưởng thành và vững mạnh của hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh cũng như các CVĐ, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì và phát động là đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp với những điển hình tiên tiến vừa tích cực tham gia công tác mặt trận, cống hiến cho xã hội, vừa là tấm gương mẫu mực trong tham gia các phong trào TĐYN.

Tuy mới phát động trong gần 3 năm qua, nhưng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” nhận được sự hưởng ứng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, hướng tới xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu; phối hợp giới thiệu các cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, “Công dân kiểu mẫu”. Qua phong trào cũng đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trong 2 năm 2017, 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu 6 công trình khoa học và công nghệ của các đơn vị trong tỉnh đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện các phong trào TĐYN, các CVĐ của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh thời gian qua đã có bước chuyển biến mới quan trọng. Hệ thống MTTQ đã huy động sức mạnh của toàn dân, đẩy mạnh các phong trào TĐYN, tổ chức triển khai tập trung, thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong xã hội, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Với phương châm “Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn đã tuyên truyền, vận động các chức sắc, tăng ni, phật tử tu tập giữ gìn đạo hạnh, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ðảng, Nhà nước và MTTQ các cấp phát động. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tâm sáng hướng thiện”, cùng với đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh nói chung, tăng ni, phật tử thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến” theo 5 nội dung do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề ra. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã luôn đi đầu trong phong trào, cụ thể hóa các nội dung, tăng cường hoạt động xây dựng cảnh quan cũng như lập lại trật tự nền nếp bảo đảm sự trang nghiêm nơi thờ tự; động viên cư sĩ, phật tử tham gia công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo và công tác khuyến học được chính quyền, Nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ. Từ những nội dung thiết thực của phong trào đã thu hút 100% các tín đồ, Phật tử đăng ký thực hiện và tích cực tham gia xây dựng xóm, làng, khu phố văn hóa, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện các quy định của địa phương, xây dựng nông thôn mới... Trung bình mỗi năm Giáo hội Phật giáo thị xã đã quyên góp ủng hộ trực tiếp hàng tỷ đồng và nhiều quà tặng khác cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng tăng ni, phật tử hoàn thành tốt công việc phật sự, đóng góp công sức của mình xây dựng nông thôn mới, xây dựng ngôi nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Đại đức Thích Tâm Chính Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bỉm Sơn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống được công nhận xã nông thôn mới (NTM) năm 2013. Giai đoạn 2015-2020 cũng là thời điểm xã đẩy mạnh việc rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Để góp phần cùng với đảng bộ và Nhân dân thực hiện thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, MTTQ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, phát huy nội lực cùng chung sức xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Qua thực tế cho thấy, để phong trào thực sự hiệu quả, ngoài việc tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, định kỳ, MTTQ đã tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng các cấp, xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện mô hình, phần việc, công trình cụ thể cho từng cụm dân cư, từng tổ chức, cơ quan, ban, ngành, từng thôn với hình thức vận động đóng góp có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con, thu hút được sự tham gia của các lực lượng xã hội. Vì vậy, sau gần 1 năm phát động MTTQ đã vận động Nhân dân ủng hộ 2.731 ngày công, vật liệu xây dựng, tiền mặt xây dựng, sửa chữa 2 nhà văn hóa với số tiền hơn 2 tỷ đồng; nhiều hộ gia đình đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống tường rào, cổng ngõ, xây dựng nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới tự động, nâng cao hiệu quả sản xuất vườn hộ. Các cụm dân cư đều tổ chức làm đường điện, đường cờ, trồng hoa, cây xanh, cây bóng mát trên các tuyến đường, làm mới hệ thống mương rãnh thoát nước, kè lề đường... góp phần quan trọng cùng với đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng thành công xã NTM nâng cao năm 2019, tạo tiền đề xây dựng xã kiểu mẫu trong năm 2020. Nguyễn Duy Thập Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn, huyện Nông Cống

Ứng xử văn minh du lịch - cộng đồng trách nhiệm Khu phố Hòa Sơn (phường Bắc Sơn) có 330 hộ dân, trong đó có khoảng 255 hộ trực tiếp tham gia vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch. Mặc dù nằm trên địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch của thành phố nhưng nhiều năm qua, khu phố Hòa Sơn luôn đạt được những thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức về ứng xử văn minh du lịch gắn với việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để đạt được kết quả trên, theo tôi, người đảm nhiệm việc tuyên truyền, vận động phải thực sự gương mẫu cùng lo, cùng làm với Nhân dân, thậm chí biết lo trước, làm trước, đừng tính toán chuyện thiệt hơn. Bởi lẽ, đây là công việc không đơn giản là áp đặt mệnh lệnh hành chính mà phải biết khéo léo, mềm mỏng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm, chia sẻ với Nhân dân. Đơn cử như việc tuyên truyền, thực hiện Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch, tôi đã chủ động, tích cực triển khai đến từng hộ dân trong khu phố với phương pháp truyền đạt phù hợp với nhận thức của đại bộ phận các tầng lớp Nhân dân; làm sao chuyển tải đủ nội dung quy tắc nhưng tạo sự hứng thú, dễ hiểu thì người dân mới có thể thực hiện tốt được. Đến nay, sau 2 năm triển khai thực hiện Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch, văn hóa ứng xử văn minh du lịch của người dân phố Hòa Sơn nói riêng, trên địa bàn TP Sầm Sơn được cải thiện rõ rệt. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tích cực tăng cường công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch đến từng người dân, góp phần xây dựng du lịch Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện. Nguyễn Văn Thực Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố Hòa Sơn, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn

Làm việc bằng cái tâm trong sáng, luôn tận tụy với công việc Tổ dân phố Trường Thi, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) gồm 413 hộ, 1.430 nhân khẩu, trong đó có tới 40% là đồng bào theo đạo Công giáo. 24 năm qua, với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận phố, tôi đã không quản ngại khó khăn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhanh chóng đề xuất các giải pháp khắc phục với chính quyền. Nhờ đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước luôn được triển khai kịp thời và rộng khắp, được bà con lương cũng như giáo đồng tình, ủng hộ. Tôi luôn tự nhủ, đối với người cán bộ mặt trận, ngoài năng lực, sự nhiệt tình, trách nhiệm, cần phải làm việc bằng cái tâm trong sáng, “lắng nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”, luôn tận tụy với công việc, hết lòng vì việc chung thì mới đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết trong Nhân dân. Với tâm niệm đó, tôi luôn gương mẫu trong công tác, minh bạch, công khai trong giải quyết công việc. Những năm qua, tôi đã vận động Nhân dân thực hành tiết kiệm, không lãng phí trong lễ hội, ma chay, xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan; phối hợp giải quyết được nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích, tận tình giải đáp những thắc mắc của người dân, tạo sự đoàn kết trong tổ... Nhờ đó, nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo. Hàng năm toàn phố có 98% hộ đạt gia đình văn hóa, 83% gia đình thể thao. Phố Trường Thi liên tục được Ủy ban MTTQ tỉnh, TP Thanh Hóa và phường Trường Thi khen thưởng khu dân cư kiểu mẫu. Bản thân tôi liên tục được Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa và MTTQ phường Trường Thi khen thưởng. Vũ Thị Bảo Trưởng ban công tác mặt trận phố Trường Thi, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở Giáo xứ Phúc Lạc Giáo xứ Phúc Lạc (xã Nga Liên) được thành lập năm 2015 với trên 2.000 giáo dân. Để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với vai trò là Chánh trương của Giáo xứ Phúc Lạc, tôi đã tích cực tham mưu cho linh mục quản xứ cùng với Hội đồng giáo xứ tổ chức tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, tích cực tham gia thực hiện quy ước về xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Kết quả trong những năm qua, Hội đồng giáo xứ đã vận động, tuyên truyền 100% hộ gia đình giáo dân ký cam kết “Sống phúc âm hóa đời sống gia đình” theo chương trình của giáo hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Từ đó, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật cũng như chấp hành quy định, quy ước đã được hầu hết bà con giáo dân Giáo xứ Phúc Lạc thực hiện nghiêm túc. Đến nay, không còn tình trạng con em bỏ học giữa chừng; đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện, nâng cao, không phát sinh thêm tội phạm. Nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động, tiền của đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhất là đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, đến nay 100% các tuyến đường trên địa bàn giáo xứ đều được bê tông hóa, trị giá hàng tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn đóng góp của bà con giáo dân. Từ những kết quả trên, trong nhiều năm liền khu dân cư thuộc giáo xứ Phúc Lạc được chính quyền, MTTQ các cấp khen thưởng; năm 2018 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2019 được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; là khu dân cư xây dựng mô hình điểm trong phong trào đồng bào công giáo thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nguyễn Văn Lý Chánh trương giáo xứ Phúc Lạc xã Nga Liên, huyện Nga Sơn

Áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, làm giàu ngay tại quê hương Tốt nghiệp đại học, có nhiều cơ hội để làm việc trong cơ quan Nhà nước, nhưng tôi chọn cho mình con đường khởi nghiệp bằng nghề nuôi gà tại quê nhà - xã Mậu Lâm (Như Thanh). Qua quá trình tìm hiểu thực tế, học hỏi trên Internet, lại được Giáo sư Phạm Ngọc Thạch - chuyên gia nông nghiệp động viên, khích lệ, tôi đã mạnh dạn đầu tư 20 triệu đồng xây dựng chuồng trại nuôi 3.500 con gà ri Lạc Thủy trên diện tích 250m2. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con giống, thức ăn và kỹ thuật chăm sóc gà, sau 5 tháng chăm sóc, lứa gà đầu tiên tôi đã thu được hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Thành công ban đầu đã thôi thúc tôi quyết tâm phát triển kinh tế theo hướng bền vững, vừa khép kín, vừa mang lại năng suất, chất lượng cao cho sản phẩm. Năm 2018, từ nguồn vốn của gia đình và vốn vay ngân hàng, tôi đã đầu tư hơn 500 triệu đồng mở rộng quy mô trang trại, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi... Hiện trang trại của gia đình đang nuôi hơn 8 nghìn con gà, 0,5 ha ao nuôi cá, ốc nhồi, đà điểu, bò sinh sản và 1,5 ha trồng ngô hạt, trồng rau, doanh thu bình quân khoảng hơn 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên với thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng và 15 lao động thời vụ với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Với cương vị là bí thư chi đoàn thôn Đồng Mọc, Ủy viên Ủy ban MTTQ, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế xã Mậu Lâm, tôi thường xuyên tham mưu, tổ chức các hoạt động để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tại địa phương. Từ đó trong xã đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao. Với những kết quả đó, năm 2018 tôi vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lương Định Của và giải thưởng Lý Tự Trọng, năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen. Quách Văn Bộ Bí thư chi đoàn thôn Đồng Mọc Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh

Phan Nga