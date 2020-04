Phát huy vai trò của mặt trận trong phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc một cách quyết liệt. Trong đó, MTTQ các cấp đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Với phương châm vừa chống COVID-19 nhưng phải đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn và phối hợp với chính quyền để hỗ trợ, tạo thuận lợi trong nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng tiêu thụ hàng Việt nhằm biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển sản xuất trong nước, trong tỉnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình ở khu dân cư, ban công tác mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương, trưởng thôn, bản, trưởng khu phố giám sát dịch ở khu dân cư, hoạt động theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế, rà soát đối tượng người từ nước ngoài, từ các tỉnh, thành phố có ca nhiễm về địa bàn; khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời phát hiện và thông báo cho chính quyền đối với những trường hợp không tự giác khai báo, không tự giác cách ly theo yêu cầu của ngành y tế để có biện pháp xử lý theo quy định. Đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch giám sát 2.227 người đã từng điều trị và đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), giám sát 1.281 người cách ly tại nhà.

Bên cạnh đó, các cấp mặt trận phản ánh kịp thời những mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai, những hạn chế, vướng mắc, khó khăn và kiến nghị, đề xuất về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo tỉnh với quyết tâm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch của Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra.

Đa dạng, linh hoạt trong các hình thức vận động, hỗ trợ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Công văn số 275/MTTQ-BTT về vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 gửi đến ban thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức thành viên; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, con em Thanh Hóa đang học tập và công tác ở nước ngoài.

Đến ngày 14-4, sau gần 1 tháng kêu gọi, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 47,6 tỷ đồng. MTTQ các huyện, thị xã, thành phố đang phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp phân bổ, sử dụng số tiền, hàng đảm bảo kịp thời, hỗ trợ các ngành, các cấp và nhân dân tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. MTTQ cấp huyện vận động được nhiều như: TP Thanh Hóa tiếp nhận tiền, hàng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng; huyện Quảng Xương tiếp nhận tiền, hàng trị giá gần 2,3 tỷ đồng; huyện Nông Cống tiếp nhận tiền, hàng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng... Một số đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận như: MTTQ huyện Nông Cống đã kịp thời biểu dương, khen thưởng ủy ban MTTQ các xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; MTTQ huyện Thạch Thành tổ chức mô hình “45 ngày đêm tiết kiệm” ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19; MTTQ TP Thanh Hóa trao quà và tiền trị giá 500.000 đồng/suất cho 522 hộ gia đình già cả, neo đơn gặp khó khăn trong thời gian cách ly...

Mọi người, mọi nhà chung tay phòng, chống dịch

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy cho biết: Trước bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, gây ra nhiều tâm lý lo lắng, bất an trong các tầng lớp nhân dân, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân hiểu rõ nguy cơ của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, tránh tư tưởng “chủ quan, lơ là” trong công tác phòng, chống dịch. Phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng trong việc vận động và giám sát nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm thông tin với các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Tổ chức giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 của Chính phủ, để chính sách được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, kịp thời.

Mỗi người dân hãy tự bảo vệ chính bản thân mình bằng các biện pháp theo quy định và hãy chia sẻ, đùm bọc, thương yêu với những người bên cạnh nếu những người đó không may bị nhiễm hay phải đi cách ly để họ có tinh thần vượt qua bệnh dịch. Hãy chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần, vật chất để chúng ta quyết tâm vượt qua dịch COVID-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ tiên phong; mỗi xã, phường, thị trấn, khu dân cư và hộ gia đình là một pháo đài phòng, chống dịch COVID-19”.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực ủng hộ Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người già neo đơn. Vì vậy, những hỗ trợ, động viên kịp thời của MTTQ các cấp từ nguồn quyên góp, ủng hộ của nhân dân như tiếp thêm nguồn lực giúp mọi người dân cùng đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn. Với hơn 4,7 tỷ đồng tiền, vật tư y tế tiếp nhận của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã hỗ trợ 522 hộ gia đình chính sách, già cả, neo đơn, 100 hộ thuộc diện cách ly có hoàn cảnh khó khăn; chuyển ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế cho khu cách ly tập trung và hỗ trợ cho 311 tổ giám sát ở khu dân cư. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc phân bổ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng các nguồn tiếp nhận của MTTQ thành phố một lần nữa minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch COVID-19. Trịnh Thị Hoa Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa

Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của mặt trận Trước tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát ở 27 huyện, thị xã, thành phố; thành lập đoàn trực tiếp kiểm tra, giám sát ở 22/27 đơn vị. Chỉ đạo MTTQ các cấp và các đoàn thể tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các địa phương đã xây dựng và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kiểm tra và làm tốt công tác tuyên truyền tại các cơ sở thờ tự có đông tín đồ phật giáo, giáo dân; giám sát công tác phòng, chống dịch ở các cơ sở y tế, nhà thuốc, hiệu thuốc. Đã có nhiều địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch như: Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Nông Cống; Hội Nông dân tỉnh... Để cùng chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, mặt trận các xã, phường, thị trấn cần tăng cường phối hợp với chính quyền, công an địa phương giám sát, nắm chắc tình hình nhân dân; số lượng con em, người thân, người nước ngoài từ nơi khác về lưu trú tại địa phương để khai báo với cơ quan chức năng. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phát hiện và thông báo cho chính quyền đối với những trường hợp không tự giác khai báo, không tự giác cách ly theo yêu cầu của ngành y tế để có biện pháp thực hiện theo quy định. Hà Văn Thủy Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hà Trung đã yêu cầu hội LHPN cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thực hiện theo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh ở từng thời điểm. Đồng thời vận động tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Đến ngày 15-4, các cấp hội đã tổ chức 172 buổi tuyên truyền, 12 cuộc truyền thông tại chợ, phát 12.080 tờ rơi tuyên truyền cho các hộ gia đình; cấp phát miễn phí 6.340 khẩu trang, 175 chai dung dịch sát khuẩn; 2.419 bánh xà phòng và nước rửa tay cho trên 12.000 hộ gia đình, với tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Những hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hay những chiếc khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn, bánh xà phòng được phát miễn phí đến tận tay người dân của hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Hà Trung đã và đang thể hiện vai trò tích cực, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cơ sở triển khai tốt các hoạt động chung tay phòng, chống dịch, trong đó, tập trung đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, vận động qua mạng xã hội Zalo, Facebook, góp phần cùng các cấp, các ngành ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn. Đỗ Thị Thủy Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung

Ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của toàn xã hội Là doanh nghiệp chế biến nông – lâm sản xuất khẩu và kinh doanh khách sạn, nhà hàng, Công ty CP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa chịu sự ảnh hưởng không nhỏ do tác động của đại dịch COVID-19. Lượng hàng hóa xuất khẩu của công ty chỉ đạt 60% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, với mong muốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, chống dịch bệnh, lan tỏa tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái” trong cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngay sau khi có Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, công ty đã ủng hộ 500 triệu đồng, 2 máy khử khuẩn trị giá 100 triệu đồng và dành toàn bộ khu trung tâm thương mại hơn 15.200m2 với 150 giường tại Khách sạn Như Xuân làm khu cách ly tập trung. Sự chung tay, góp sức của công ty nói riêng và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nói chung thời gian qua góp phần tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ những người trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, những khu vực đang cách ly, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân với các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, của tỉnh. Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ tiền, vật tư y tế, cùng đồng hành với tỉnh trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Lê Ngọc Hạnh Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty CP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa

Phan Nga