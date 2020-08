Ổ dịch ở Sầm Sơn đã được kiểm soát tốt: Cần nhận thức đúng về dịch bệnh để có ứng xử đúng

Nhiều ngày qua, nhiều hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn TP Sầm Sơn bị “thất nghiệp” do “ở trong vùng dịch”.

Chị Hồng phản ánh thông tin tới cân bộ khu phố.

Chị Lê Thị Hồng ở khu phố Hồng Hải, phường Quảng Vinh cho biết: Làm nghề kinh doanh buôn bán hải sản hơn 10 năm nay, tôi thường xuyên đi bán hải sản ở Chợ Tân Phong (Quảng Xương) và Chợ Cột Đỏ (TP Sầm Sơn), thế nhưng từ khi trên địa bàn phường có bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở khu phố Nam Bắc, chúng tôi ở cách khu vực nhà bệnh nhân 3 tuyến phố lại bị “tẩy chay” không cho vào chợ buôn bán dù không ở trong vùng dịch bị cách ly phong tỏa, không phải đối tượng thuộc diện phải cách ly. Họ bảo chúng tôi là dân Quảng Vinh về đi đừng có mang COVID đến. – chị Hồng cho biết thêm.

Sống bằng nghề chạy chợ, chị Lan bị cấm không được kinh doanh buôn bán trong vòng 14 ngày vì lý do “ở Sầm Sơn có dịch COVID-19”.

Còn chị Lưu Thị Lan, thôn Thổ Phú, xã Quảng Đại thì bức xúc: Sống bằng nghề chạy chợ, đã hơn 20 năm buôn bán hải sản ở địa bàn thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định), nay lại bị cấm không được kinh doanh buôn bán nữa vì lý do “ở Sầm Sơn có dịch COVID-19”, dù tôi không ở địa bàn phường có dịch. Tôi cũng nói với công an kiểm soát ở chợ: Tôi xin giấy chứng nhận không trong vùng dịch của công an xã hay của TP Sầm Sơn thì có được không, nhưng được trả lời dù chị có xin dấu của ai đi nữa thì cũng không lên đây được, vì trên đây cấm người ở Sầm Sơn lên, phải đủ 14 ngày theo quy định.

Đánh đồng việc phòng dịch với kỳ thị, “tẩy chay” cả những người trong vùng là đi ngược với chủ trương phòng chống dịch của Chính phủ: Bảo mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, không để đổ gãy nền kinh tế, không thể coi thường tính mạng của người dân, nhưng không thể đóng cửa mọi hoạt động, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho đời sống Nhân dân.

Tại TP Sầm Sơn, ngay sau khi xuất hiện bệnh nhân 748 tại khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch, tình hình diễn biến liên quan đến bệnh nhân 748 cơ bản đã được kiểm soát tốt, khoanh vùng, khống chế.

Ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết: Ngay sau khi bệnh nhân 748 có kết quả dương tính lần 1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã kích hoạt các phương án phòng chống dịch trên địa bàn, tổ chức tạm thời phong tỏa, cách ly y tế 1 dãy phố khu vực nhà bệnh nhân sinh sống gồm 12 hộ, 46 nhân khẩu; tổ chức phun tiêu trùng khử độc. Tính đến ngày 12-8-20220 đã truy vết được 870 người có liên quan tiếp xúc với bệnh nhân 748, trong đó F1 có 44 ca (đã có kết quả xét nghiệm âm tính); F2 có 355 ca; F3 có 471 ca; BN 748 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; các trường hợp F1 được cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; các trường hợp F2 được giám sát cách ly chặt chẽ tại nhà, F3 được giám sát chặt chẽ tại khu dân cư và không ra khỏi địa bàn cư trú.

Thành phố đã thành lập 6 chốt phòng chống dịch tại phường Quảng Vinh để thực hiện giãn cách xã hội tại khu phố Nam Bắc; chỉ đạo thực hiện điều tra lấy mẫu 325 người đi từ Đà Nẵng và các tỉnh về (trong đó Đà Nẵng 268 ca; Quảng Nam 25 ca; 35 ca sàng lọc theo thông báo khẩn của Bộ Y tế). Kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong thời gian qua thành phố đã có nhiều nỗ lực tìm giải pháp kích cầu du lịch và đã thu hút đông đảo du khách đến với thành phố biển Sầm Sơn. Hiện tại, TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch như: tổ chức các chương trình nghệ thuật, chương trình Lễ công bố Danh lam thắng cảnh Sầm Sơn là di tích Quốc gia đặc biệt; đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao...

Song song với đó, Sầm Sơn tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch hiệu quả để để bảo đảm an toàn, an tâm cho du khách khi đến thành phố biển Sầm Sơn. Mọi người dân cần nhận thức đúng về dịch bệnh để có ứng xử đúng, chia sẻ với địa phương trong công tác phòng chống dịch.

Tô Hà