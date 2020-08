Nữ chủ tịch công đoàn tận tâm với người lao động

Với cương vị là chủ tịch công đoàn cơ sở, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, chị Lê Thị An nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình với người lao động và tổ chức. Bằng sự năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo, nhiều năm qua, chị An đã phát huy vai trò thủ lĩnh công đoàn, luôn đề ra các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể cho hoạt động công đoàn của công ty nhằm nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần, thúc đẩy các phong trào thi đua trong công nhân, lao động (CNLĐ); đồng thời làm cầu nối gắn kết giữa chủ doanh nghiệp (DN) và CNLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Chị Lê Thị An, chủ tịch công đoàn cơ sở, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam (người thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài, có số lao động đông nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay với 19.238 người. Ngay từ những ngày đầu mới về làm việc tại DN, chị An đã xác định công việc của một cán bộ công đoàn trong DN FDI là công việc không hề dễ dàng. Vì vậy chị luôn trăn trở và tìm tòi những nội dung phương pháp hoạt động công đoàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, luôn gương mẫu đi đầu, nỗ lực cố gắng trong mọi công việc, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật lao động lưu động ở các tổ, xưởng trong nhà máy, với những nội dung phong phú và hình thức sinh hoạt mới phù hợp với tâm lý của đoàn viên nên thu hút được nhiều CNLĐ tham gia. Qua đó giúp cho CNLĐ và người sử dụng lao động hiểu và thực hiện đúng pháp luật, chia sẻ khó khăn với nhau, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ để góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh. Qua gần 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, DN không để xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật.

Luôn đặt phương châm chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ lên hàng đầu, chị An đã cùng ban chấp hành (BCH) công đoàn công ty nhiều lần đề xuất các chính sách hỗ trợ cho CNLĐ và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo DN thông qua việc phối hợp với ban giám đốc DN tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ... Đặc biệt, nữ chủ tịch công đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động với những điều khoản có lợi hơn so với luật cho người lao động như: Đề nghị lắp thêm các vòi xịt và bệ vệ sinh bệt trong các nhà vệ sinh cho lao động nữ có bầu khi đi vệ sinh được đảm bảo an toàn; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 làm việc 7 giờ/ngày được hưởng lương 8 giờ/ngày; cho công nhân nghỉ ngắn 5 phút hàng ngày tính vào thời gian làm việc, nhân dịp các ngày lễ DN thưởng cho CNLĐ 50.000 đồng/người/ngày; hàng năm công ty tổ chức tuyên dương CNLĐ tiêu biểu...

Gần 10 năm làm chủ tịch công đoàn cơ sở, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, chị An đã chỉ đạo tốt hoạt động công đoàn cơ sở, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chị chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, những khó khăn, nhu cầu của đoàn viên, CNLĐ từ đó có những tham mưu, đề xuất kịp thời để lãnh đạo DN xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Cùng với quan tâm, chăm lo đời sống CNLĐ, các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... được chị An quan tâm triển khai thực hiện tốt. Chị An cùng BCH công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam xây dựng chương trình “Sức sống mới từ phế liệu”, phát động toàn thể CNLĐ tận dụng các phế liệu của DN tạo nên các sản phẩm có giá trị sử dụng hàng ngày như: Cặp sách của học sinh, bộ đồ dùng học tập, túi đeo, tạp dề, mũ, bàn ghế, tủ đựng quần áo, kệ để dép, tủ để sách, bàn học sinh... Kết thúc đợt thi đua có hàng trăm sản phẩm được tạo ra từ những đôi tay khéo léo của CNLĐ để tặng cho những đồng nghiệp có hoàn cảnh không may mắn trong nhà máy. Qua đó tạo nên được tinh thần đoàn kết của CNLĐ và niềm tin của CNLĐ với tổ chức công đoàn.

Theo chị Lê Thị An, để làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ công đoàn, đòi hỏi mỗi cán bộ công đoàn phải biết đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động; phải am hiểu pháp luật, nội quy của DN để thương lượng, đàm phán với chủ DN và làm cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời cần phải có kỹ năng thuyết phục, tuyên truyền, vận động, khả năng phát động và duy trì các hoạt động phong trào. Những yếu tố trên tạo nên sự đột phá trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn hướng đến một giá trị mới - giá trị gắn kết, phát triển bền vững giữa tổ chức công đoàn và người lao động.

Bài và ảnh: Thanh Huê