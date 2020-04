Những kết quả đáng ghi nhận ở Đảng bộ xã Thọ Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ xã Thọ Lộc (Thọ Xuân) đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nông dân xã Thọ Lộc phát triển nghề phụ đan nón lá, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh đã được phân tích, làm rõ, Đảng ủy xã Thọ Lộc tiến hành tổ chức hội nghị đảng ủy để kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, đảng ủy đã nghiêm túc chỉ ra các nội dung còn tồn tại, hạn chế cụ thể đó là: Phát triển kinh tế, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích vẫn còn chậm, địa phương chưa xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp điển hình tiên tiến để nhân rộng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là chất lượng hoạt động của các làng văn hóa chưa có nét điển hình, chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn đối với các vấn đề phát sinh tại địa phương còn nhiều hạn chế, nhất là việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của tỉnh, huyện về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc cho nhân dân chưa được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Công tác phát triển đảng viên ở hầu hết các chi bộ nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. Việc nắm bắt tình hình nhân dân và công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được quan tâm thường xuyên...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lộc, cho biết: Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cụ thể từng việc, từng nội dung; tập thể các đơn vị, nhất là người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.

Đơn cử như đối với nội dung về phát triển kinh tế, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích, ban chấp hành đảng bộ xã đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, phương án, quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp đấu mối với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa liên kết sản xuất lúa giống Bắc Thịnh. Ban chỉ đạo sản xuất xã phối hợp với cấp ủy chi bộ, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đưa các loại giống lúa năng suất cao vào sản xuất. Kết quả đã gieo cấy được gần 23,05 ha lúa giống Bắc Thịnh, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Cùng với đó, thực hiện nghị quyết đảng bộ xã về tích tụ ruộng đất và phát triển trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã đã thành lập được 1 trang trại với tổng diện tích 1,4 ha.

Hay đối với nội dung về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, UBND xã đã tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh môi trường, phân công cán bộ chỉ đạo thôn; thành lập tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường tại các thôn; phân công các ban, ngành, đoàn thể phụ trách những nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực. Qua đó, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đã được duy trì thường xuyên vào chiều thứ bảy hàng tuần, các đoạn đường tự quản được các chi hội quan tâm và đôn đốc hội viên tham gia thực hiện. Hội liên hiệp phụ nữ xã đã thành lập HTX dịch vụ môi trường để tổ chức thu gom rác thải về một mối, đảm bảo có 100% hộ tham gia thực hiện thu gom rác thải và đóng phí vệ sinh môi trường.

Đối với nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảng ủy xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa xã đội, công an, các ban, ngành, đoàn thể, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ an ninh xã hội. Hằng năm, ban công an xã phối hợp với khối dân vận tổ chức diễn đàn “Công an xã, thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân”. Thông qua diễn đàn này, nhân dân tham gia góp ý kiến về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, tác phong, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng công an, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Thọ Lộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số nội dung vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện còn chậm, có nội dung chưa sâu, chưa đề ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ trên một số lĩnh vực chưa kịp thời, thiếu quyết liệt dẫn đến những việc tiến độ thực hiện còn chậm, chất lượng hiệu quả thấp. Hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND còn có lĩnh vực hạn chế. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền có những việc chưa cương quyết, một số mục tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra...

