Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Những bông hoa tiêu biểu trong công tác hội

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh hội cho tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức XDNTM”.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các cấp hội phụ nữ trong tỉnh được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, đây là vinh dự và cũng là động lực để các chị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển của tỉnh.

Công tác tại vùng giáp biên, chị Lò Thị Tương, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Khương (Lang Chánh) luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới. Chị Tương tham mưu cho cấp ủy những giải pháp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, phụ nữ và người dân vùng biên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức hành động. Chị và ban chấp hành hội LHPN xã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới; thường xuyên giữ mối quan hệ hữu nghị với cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ (Lào); kết nghĩa với chi hội bản Cân, cụm bản Phôn Xay (Lào), xây dựng 520m đường nội thôn, hàng quý giao ban cụm giữa Yên Khương và cụm bản Phôn Xay (Lào); tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân xem cột mốc như tài sản của gia đình, thường xuyên kiểm tra, bảo vệ, kịp thời báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện có dấu hiệu lạ xung quanh đường biên, cột mốc và thực hiện nghiêm túc quy chế biên giới giữa hai nước. Ngoài ra, chị cùng với ban chấp hành hội còn làm tốt công tác hữu nghị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; kết nghĩa, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Qua đó góp phần giữ ổn định, tình hình an ninh biên giới vùng giáp biên, đời sống hội viên vùng biên được nâng lên, nhiều hội viên được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi dê, lợn nái sinh sản để tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, hạn chế di cư tự do...

19 năm gắn bó với công tác hội, chị Lương Thị Sơ, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Chanh (Mường Lát) đã có nhiều đóng góp cho hoạt động hội tại xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện. Ngoài nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh biên giới, làm tốt công tác đối ngoại với 8 bản giáp biên với nước bạn Lào, chị Sơ xác định rõ: Để hội viên các bản người Mông hiểu được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước tiên phải biết tiếng Việt, do vậy, chị cùng với ban chấp hành hội tích cực phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, Đồn Biên phòng Quang Chiểu và được cấp ủy, chính quyền xã tạo điều kiện mở nhiều lớp học chống tái mù chữ cho khoảng 200 chị em. Khi được Hội LHPN tỉnh đấu mối và hỗ trợ xây dựng mô hình tổ liên kết (TLK) chăn nuôi bò sinh sản, chị Sơ cùng với tập thể hội LHPN xã dốc sức bám sát từng hộ gia đình được hỗ trợ nuôi bò sinh sản hướng dẫn cách chăm sóc, phòng dịch, làm chuồng trại... Từ bản “trắng đàn bò”, sau 4 năm, TLK đã tăng từ 16 con hỗ trợ ban đầu lên hơn 80 con. Một số hộ nghèo của TLK đã thoát nghèo, nhiều hộ thấy có hiệu quả đã tiết kiệm mua bò về nuôi để có thêm thu nhập. Chị Sơ còn là cán bộ hội có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong tổ chức hoạt động hội, trong đó có việc xây dựng mô hình “Trồng cây gây quỹ” tại 3 chi hội phụ nữ bản Na Hòa, Piềng Tặt, Na Chừa thu được hơn 50 triệu đồng, tạo thêm nguồn vốn cho hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế. Với nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ hội viên và người dân, chị Sơ đã góp phần làm thay đổi nhận thức trông chờ, ỷ lại, từng bước có tư duy tích cực, chủ động sản xuất, làm chủ cuộc sống của mình. Được biết, từ hiệu quả mô hình TLK chăn nuôi bò sinh sản của bản Chai, Hội LHPN huyện Mường Lát đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm cho các cơ sở hội khác trên địa bàn huyện được 8 mô hình.

Mỗi cán bộ hội có cách làm khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, môi trường, nhưng ở các chị luôn có điểm chung là lòng nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, với hội viên. Đó là chị Đỗ Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã bám sát chỉ đạo của hội cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng của địa phương; chị Trịnh Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa) đã giúp nhiều hội viên sản xuất nông nghiệp cùng liên kết sản xuất rau an toàn thông qua hoạt động của “Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn”, cửa hàng “rau, củ, quả an toàn do phụ nữ làm chủ”.

Còn rất nhiều gương cán bộ hội phụ nữ cơ sở điển hình trên nhiều lĩnh vực, các chị đã phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và truyền thống phụ nữ quê hương Bà Triệu, đóng góp vào sự phát triển của phong trào phụ nữ tỉnh Thanh.

Lê Hà