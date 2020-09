Nhiều chuyển biến trong thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô hình nét đẹp văn hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường đang được thực hiện tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Các bậc phụ huynh chờ đón con tại cổng Trường Tiểu học Quảng Châu.

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ), những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp TP Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc động viên, phát động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tạo được sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã ban hành kế hoạch, phương án chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT trên địa bàn; thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền chuyên đề phòng chống tội phạm về ma túy, tác hại của ma túy cho hơn 30.800 lượt học sinh; tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về ANTT; tổ chức các lớp tập huấn, hội thi tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ngoài ra, Công an thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ; không bán hàng rong dưới bãi biển; đồng thời phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại 11/11 xã, phường và hội nghị cấp thành phố; tổ chức họp dân tại 86/86 khu phố, thôn phổ biến, tuyên truyền pháp luật để Nhân dân biết được các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, từ đó đề cao cảnh giác, chủ động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Song song với đó, thành phố đã chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các tổ an ninh xã hội, dân quân tự vệ. Các lực lượng này đã tích cực tham gia vào công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; thường xuyên tổ chức tuần tra, cắm chốt ở các điểm, các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đến nay, thành phố đã thành lập được 86 tổ ANTT, với gần 260 thành viên; 898 tổ an ninh xã hội với 27.600 thành viên. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố đã duy trì và phát huy hiệu quả 5 mô hình tự quản về ANTT, như: nhà trọ với ANTT ở phường Quảng Cư; kinh doanh du lịch với ANTT tại khu phố Hải Thành, phường Bắc Sơn; làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng Đại; nét đẹp văn hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; cựu chiến binh với ANTT. Ngoài ra, MTTQ và các ban, ngành còn tích cực tham gia quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; đoàn thanh niên thành lập đội xung kích về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần đáng kể vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND TP Sầm Sơn, qua 15 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, mối quan hệ giữa lực lượng công an với các ngành, đoàn thể và Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết, chặt chẽ; quần chúng Nhân dân ngày càng tin tưởng và tích cực tham gia đóng góp, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại. Các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng công an phối hợp giải quyết hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, các cơ quan, ban, ngành và quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 1.000 tin báo có giá trị liên quan đến ANTT, trong đó trên 800 tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 87 vụ, 134 đối tượng; hòa giải thành công 158/165 vụ mâu thuẫn; vận động 15 đối tượng truy nã ra đầu thú... Ngoài ra, Công an thành phố đã rà soát, đánh giá và đưa ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT đối với 3 xã là Quảng Hùng, Quảng Đại và Quảng Minh. Hàng năm, qua đánh giá phân loại, có trên 75% khối xã, phường; trên 90% khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học và trên 90% khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Lê Sơn