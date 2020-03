Nhân rộng mô hình “Hàng cây cựu chiến binh”

Mô hình “Hàng cây cựu chiến binh” ở thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Những tuyến đường trải dài sạch đẹp, hai bên đường là hàng cây xanh mát thay thế cỏ dại. Đó là hình ảnh đẹp, ấn tượng về mô hình “Hàng cây cựu chiến binh (CCB)”.

Về xã Quảng Khê (Quảng Xương), chúng tôi đi tham quan mô hình “Hàng cây CCB” trên trục đường chính vào trung tâm xã, tại trường mầm non và một số nhà văn hóa thôn. Đi tới đâu, người dân cũng phấn khởi khi nói đến mô hình này. Bác Lê Thế Sự, Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Khê, chia sẻ: Mô hình “Hàng cây CCB” được thực hiện đúng vào dịp Tết Trồng cây năm 2019. Sau khi trồng 100 cây sao đen, hội viên các chi hội luân phiên nhau chăm sóc, làm cỏ và bón phân. Do được chăm sóc thường xuyên nên tất cả các cây đều phát triển tốt. Ngoài trồng cây sao đen, các chi hội CCB còn trồng cây xà cừ tặng trường mầm non, trồng cây sấu tặng các nhà văn hóa thôn. Việc làm này rất ý nghĩa bởi không chỉ tạo bóng mát, cảnh quan đẹp, nó còn mang dấu ấn của hội CCB trong đời sống xã hội. Chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình khi những tuyến đường liên thôn tiếp tục được mở rộng, để những “Hàng cây CCB” thực sự là điểm nhấn trong hoạt động của cán bộ, hội viên.

Để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo vệ môi trường, cuối năm 2018, Hội CCB huyện Quảng Xương phát động mô hình “Hàng cây CCB” và trồng 65 cây sấu ngay tại trung tâm thị trấn Tân Phong. Sau lễ phát động, hội CCB các xã, thị trấn đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình. Với sự đồng lòng, nhất trí cao của cán bộ, hội viên, cuối năm 2019, 100% hội CCB các xã, thị trấn đều có mô hình “Hàng cây CCB” với 7.400 cây xanh được trồng, bao gồm cây sao đen, xà cừ, phi lao, dừa xiêm, sấu. Không chỉ thực hiện mô hình, một số hội CCB cơ sở còn đảm nhận hàng cây của chính quyền địa phương bàn giao để chăm sóc với hơn 1.000 cây các loại. Nguồn kinh phí để thực hiện mô hình do cán bộ, hội viên CCB tự nguyện đóng góp. Tiêu biểu trong triển khai là Hội CCB các xã Quảng Phúc, Quảng Lĩnh, Quảng Khê... Đây là mô hình được Huyện ủy Quảng Xương đánh giá cao. Vì vậy, Hội CCB huyện Quảng Xương tiếp tục chỉ đạo hội CCB cơ sở nhân rộng mô hình với số lượng cây xanh được trồng ngày càng nhiều hơn nữa.

Những hàng cây xanh tỏa bóng mát trải dài khắp các thôn trong xã cũng là điểm nổi bật trong hoạt động của Hội CCB huyện Hoằng Hóa. Được triển khai cách đây 7 năm, ban đầu chỉ rất ít tổ chức hội thực hiện. Về sau, thấy rõ ý nghĩa cũng như những lợi ích mô hình đem lại, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia nên số cây xanh được trồng ngày càng nhiều. Hiện nay, 37/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có mô hình “Hàng cây CCB”. 86 hàng cây với 9.250 cây sao đen, xà cừ, sấu, xoài... được hội viên CCB tự nguyện đóng góp kinh phí, tự trồng và chăm sóc đã, đang phát triển xanh tốt. Ngoài các trục đường chính, trong công sở xã, nhà văn hóa thôn, khu sinh hoạt cộng đồng, cổng trường, nhiều nơi đã có những chiếc ghế đá do CCB ủng hộ, đặt ngay dưới hàng cây rợp bóng mát cho người dân nghỉ ngơi, vui chơi, sinh hoạt tập thể. Bác Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB huyện Hoằng Hóa, cho biết: Chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện phát động mô hình “Hàng cây CCB” với những việc làm cụ thể. Ngoài dọn vệ sinh môi trường, cán bộ, hội viên CCB duy trì thường xuyên việc tưới cây, chăm sóc cây làm đẹp các tuyến đường, mang lại diện mạo mới cho các vùng quê. Mỗi hội viên CCB ở các địa phương chính là những hạt nhân tạo sức lan tỏa để đông đảo nhân dân chung tay xây dựng môi trường sống trong lành.

Thực hiện mô hình “Hàng cây CCB”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã trồng được trên 280.000 cây xanh các loại. Có 15/27 hội CCB huyện, thị xã, thành phố đã triển khai mô hình. Ngoài Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hội CCB các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống, Yên Định... cũng được đánh giá cao trong thực hiện. Với phương châm “mỗi tổ chức hội có một việc làm cụ thể”, Hội CCB tỉnh chỉ đạo hội CCB các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình, phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% hội CCB các địa phương đều có mô hình “Hàng cây CCB”.

Tố Phương