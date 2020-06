Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Sáng 19-6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua “Sáng tạo” trong Công an Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ban Thi đua khen thưởng Bộ Công an, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban chỉ đạo của tỉnh ban hành gần 200 nghị quyết, chỉ thị, đề án, phương án, kế hoạch công tác lớn để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là những vấn đề liên quan đến thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Ngoài làm tốt công tác tham mưu, lực lượng công an đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các đề án bảo đảm ANTT Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành điểm nóng. Bóc gỡ, vô hiệu hóa hoạt động của nhiều đối tượng phản động; điều tra, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái trên không gian mạng; bắt và xử lý nhiều đối tượng lợi dụng Internet, mạng xã hội để đăng tải các video clip, các bài viết có nội dung nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và kích động gây rối ANTT. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm băng nhóm, tội phạm tín dụng đen, đánh bạc qua Interner, ma túy, hình sự…, nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh gửi thư khen và thưởng nóng. Tỷ lệ điều tra khám phá án trung bình hàng năm đạt 80% trở lên, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% trở lên. Công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, vi phạm pháp luật; công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự bảo đảm đúng quy định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của Giám đốc công an tỉnh.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào thi đua.

Đại diện các cụm ký giao ước thi đua.

Phát huy thành tích đạt được, đồng thời khơi dậy tiềm năng của cán bộ, chiến sỹ công an trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, lập nhiều chiến công xuất sắc trong bảo đảm ANTT, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 và phong trào thi đua “Sáng tạo”.

Tố Phương