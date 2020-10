Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, của đất nước

5 năm qua (2015 – 2020), các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nên động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Người người thi đua, ngành ngành thi đua, trở thành ý chí, quyết tâm, tình cảm và hành động của toàn xã hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đã phát huy tinh thần trách nhiệm, công sức, trí tuệ, sáng tạo, trở thành những nhân tố tích cực, tạo nên sức lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, Tòa soạn Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu với bạn đọc những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong toàn tỉnh về dự đại hội.

Hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân,

vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân

Đồng chí Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh (người bên phải) trao đổi công việc với Phòng Cảnh sát Hình sự).

Phát huy truyền thống anh hùng, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng công an Nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trong những năm qua, phong trào thi đua của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh luôn được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, có sức lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch công tác của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy – lãnh đạo Phòng PC02 đã ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát tình hình thực tiễn, đồng thời phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của Công an tỉnh. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Phòng PC02 đã xác định chủ đề hành động của hệ lực lượng cảnh sát hình sự trong toàn tỉnh là “Bản lĩnh, vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ, đẹp trong lòng dân”, đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung thi đua và đăng ký chỉ tiêu với Giám đốc Công an tỉnh. Đơn vị đã tổ chức triển khai 15 đợt thi đua ngắn lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành, của lực lượng cảnh sát hình sự và ngày thành lập Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh (30-5-1974); đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động số 92 của Giám đốc Công an tỉnh về “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”.

Kết thúc từng đợt thi đua, từng phong trào thi đua, đơn vị đều tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá những thành tích đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong đấu tranh phòng chống tội phạm, để nhân rộng ra toàn lực lượng.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, việc tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Về công tác tham mưu, phòng đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng 162 kế hoạch về phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm để tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị và cho lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh. Phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho giám đốc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Kết quả công tác tham mưu đã góp phần làm giảm trên 5% hàng năm các vụ phạm pháp hình sự thuộc hệ trật tự xã hội.

Về công tác điều tra, thụ lý các vụ án và công tác khác, trong giai đoạn 2015 – 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã điều tra khám phá 382 vụ án, tỷ lệ điều tra hằng năm đạt trên 97%, bắt 1.511 đối tượng (trong đó tỷ lệ điều tra án giết người là trên 98%, án đặc biệt nghiêm trọng là trên 96%). Phối hợp với Cục C02, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước điều tra nhiều vụ án giết người, các vụ trọng án, đấu tranh triệt xóa các chuyên án lớn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Chuyên án 018T), trộm cắp xe máy liên tỉnh, xuyên quốc gia (Chuyên án 818T)... Đấu tranh triệt phá và làm tan rã trên 150 ổ nhóm, bắt xử lý gần 800 đối tượng trong các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 52 đối tượng, trong đó có 38 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Năm 2018, Phòng PC02 được Bộ Công an 3 lần có thư khen trong điều tra khám phá nhanh các vụ án được dư luận quan tâm.

Những thành tích nổi bật trong giai đoạn 2015 – 2020 của đơn vị đạt được là do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC02, đã góp phần quan trọng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn, được Bộ Công an, Cục C02, Giám đốc Công an tỉnh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh

Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự

Công an tỉnh Thanh Hóa

Hành trình đưa học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức với bạn bè năm châu

Đại diện lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lam Sơn chúc mừng cô giáo Mai Châu Phương và học sinh Nguyễn Văn Chí Nguyên đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2019. Ảnh: P.S

Trường THPT Chuyên Lam Sơn luôn được biết đến là địa chỉ đỏ của giáo dục Thanh Hóa, là cái nôi đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước. Giáo dục Thanh Hóa nói chung, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Lam Sơn nói riêng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự ủng hộ và động viên kịp thời của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh. Đó là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để ngành giáo dục tỉnh nhà vượt qua khó khăn đạt được những kết quả nổi bật, đáng tự hào cả trong giáo dục mũi nhọn lẫn giáo dục đại trà, làm rạng rỡ thêm truyền thống “Đất Thanh - đất học”.

Là giáo viên dạy môn Hóa học, bản thân tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Đây thực sự là môi trường giáo dục tốt để chúng tôi được cống hiến và khẳng định mình. Bằng tình yêu, trách nhiệm và tâm huyết với các thế hệ học sinh, tôi và các đồng nghiệp của mình đã nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình thắp sáng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp của học trò. Trước mỗi bài học mới tôi luôn vấn đáp học trò để các em được thể hiện, chứng minh năng lực tự học, tự nghiên cứu của mình cùng với cô giáo và các bạn.

Những học sinh giỏi ở sân chơi quốc tế là những nhân tài thực sự. Nhân tài đó sẽ được phát huy tối đa nếu được phát hiện và rèn giũa từ sớm. Do đó, ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc với các học trò của mình từ đầu năm học lớp 10, tôi đã nhanh chóng sàng lọc, sớm phát hiện những học sinh có tố chất, năng khiếu nổi trội để có những giáo án, bài giảng, bài kiểm tra riêng và dành nhiều thời gian nhất có thể cho các em. Từ những việc làm cụ thể đó, tôi đã truyền cho các em ngọn lửa đam mê, hào hứng trong học tập, tự tin chinh phục đỉnh cao tri thức với bạn bè năm châu trên thế giới.

Trong 5 năm qua, tôi đã có 3 lượt học sinh đạt Huy chương Olympic quốc tế môn Hóa học (2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc), có 5 học sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học và cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật, cùng nhiều giải quốc gia khác. Thành tích này không chỉ mang lại niềm vui, tình yêu nghề cho bản thân tôi mà còn truyền cảm hứng, thắp lên khát khao được cống hiến trong đồng nghiệp, góp phần làm nên những thành tích vẻ vang xuất sắc cho ngành, cho tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020, khẳng định vị thế và tầm vóc của giáo dục xứ Thanh.

Với những đóng góp cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh nhà, trong năm học vừa qua tôi đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là niềm vui chung của nhà trường và ngành giáo dục Thanh Hóa. Hòa chung với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, bản thân tôi cũng chỉ là một trong hơn 5 vạn cán bộ, giáo viên trong ngành không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thi đua “Dạy tốt - học tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” để sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa, đào tạo nhiều nhân tài cho quê hương, đất nước.

Mai Châu Phương

Giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn

“Tôi rất vui vì đã góp công sức nhỏ bé đẩy lùi các tập tục lạc hậu”

Một buổi họp dân bản tuyên truyền, vận động bà con bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa.

... Cũng như phần lớn các bản vùng cao khác, cuộc sống của đồng bào Mông ở huyện Quan Sơn trước đây gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tập quán lạc hậu đã ăn sâu trong suy nghĩ, thói quen của bà con, làm cho đời sống nhiều hộ gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn, nghèo đói hơn.

Được Nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tôi đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều và thấy phải đẩy lùi hủ tục thì mới mở đường phát triển cho một bản vùng cao nghèo khó như bản Mùa Xuân. Được sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền xã Sơn Thủy, tôi cùng với tập thể chi ủy, ban quản lý bản đã tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền, vận động bà con dân bản xây dựng đời sống văn hóa mới, vận động bà con thay đổi tập tục lạc hậu. Tôi đã đề xuất thành lập tổ tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu của bản và mạnh dạn nhận nhiệm vụ tổ trưởng, các thành viên trong tổ có đại diện ban quản lý bản, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh. Để xóa bỏ từng hủ tục, chúng tôi đã trăn trở tìm hiểu, xác định nguyên nhân và tìm hướng khắc phục. Tâm lý của bà con là chỉ tin vào những điều “mắt thấy, tai nghe”. Vì vậy, chúng tôi đã tranh thủ các già làng, trưởng họ, những người có uy tín trong bản để tuyên truyền, vận động bà con; đồng thời từng thành viên trong tổ được phân công phụ trách nhóm hộ cụ thể, cùng với các đảng viên chi bộ thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện, tạo sự thân tình với từng hộ gia đình để qua đó tuyên truyền tác hại, hệ lụy của các tập tục lạc hậu đối với đời sống người dân.

Ban quản lý bản sau khi lấy ý kiến Nhân dân, đã xây dựng quy ước có các nội dung phù hợp như: không thả rông gia súc, không nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn; ăn sạch, ở sạch; không đốt nương làm rẫy, không sinh con thứ 3; không để xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không thách cưới cao, không tổ chức tiệc cưới linh đình; không mổ nhiều trâu để làm đám ma, không để xác người chết nhiều ngày trong nhà rồi mới đưa đi an táng...

Với sự nỗ lực, cố gắng của chi ủy, ban quản lý bản, tổ tuyên truyền, cùng với ý chí vươn lên của bà con, đến nay 100% các hộ dân trong bản đã làm chuồng nuôi gia súc bảo đảm hợp vệ sinh. Khi trong nhà có người ốm đau, bà con đã đưa đi khám, điều trị tại cơ sở y tế. 100% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được chấm dứt hoàn toàn. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường học. Việc tổ chức tang ma, cưới xin đã thực hiện theo đời sống mới, gọn nhẹ, không tốn kém. Bà con đã biết canh tác lúa nước 2 vụ/năm, nhiều hộ chăm chỉ khai hoang mở rộng diện tích ruộng để canh tác lúa nước, nhiều diện tích đất hoang hóa được chuyển đổi sang trồng rừng và trồng cây ăn quả. Bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và phấn khởi trước cuộc sống đổi thay từng ngày. Bản thân tôi rất vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé đẩy lùi các tập tục lạc hậu, làm thay đổi diện mạo và cuộc sống ở bản Mùa Xuân.

Thao Văn Dia

Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Mùa Xuân,

xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn

Thi đua bằng tinh thần nhiệt huyết, đam mê sáng tạo của tuổi trẻ

Anh Hoàng Ngọc Chung (người đầu tiên từ trái qua) hướng dẫn công nhân kiểm tra áp lực vận hành nước tại đơn vị. Ảnh: P.V

... Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường nước, nhất là công tác chống thất thu nước của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, trong quá trình công tác tại Phòng Phòng chống thất thoát thất thu nước, bản thân tôi đã trăn trở tìm tòi học hỏi để tìm lời giải cho bài toán “Làm sao xác định đường ống nước một cách nhanh nhất, chính xác nhất để khi tìm kiếm, duy tu, sửa chữa điểm chảy, rò rỉ đỡ tốn kém và hiệu quả”. Qua một thời gian nghiên cứu, tôi đã thiết kế thành công thanh cảm xạ để dò tìm đường ống nước. Chất liệu thanh cảm xạ được làm bằng inox, hoặc bằng đồng, dạng tròn, đường kính từ 3 - 6 mm, chiều dài bằng 50 cm, gia công thành dạng chữ L (sau đó phát triển thành thanh dạng ăng ten, có khớp gập tạo góc vuông, khớp rút để thu gọn cho tiện lợi trong quá trình sử dụng). Kết hợp với kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng thiết bị, phân tích dữ liệu, từ đó dò tìm phát hiện ra các đường ống nước nằm sâu dưới lòng đất từ 1 đến 2m để giúp cho công nhân xác định được vị trí đào và xử lý kỹ thuật.

Sau khi đưa vào sử dụng, thanh cảm xạ bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong công tác dò tìm đường ống nước qua cách sử dụng đơn giản, nhanh chóng. Do đó đã tiết kiệm được thời gian và chi phí mỗi năm lên tới trên 500 triệu đồng cho công ty, giá trị này còn có thể tăng cao hơn nữa khi đào và xử lý các điểm có kết cấu phức tạp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, mặt bằng kinh doanh của Nhân dân trong quá trình đào xử lý kỹ thuật đường ống nước...

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, bản thân tôi đã được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng, động viên, gần đây nhất tôi đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tuổi trẻ chúng tôi luôn dồi dào nhiệt huyết, đam mê sáng tạo và mong muốn có nhiều đóng góp hơn nữa. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang tính ứng dụng cao để áp dụng tăng năng suất lao động, giảm thiểu chi phí. Đối với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng thực tiễn và làm lợi cao thì cần được tổ chức chia sẻ, học tập rộng rãi, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc.

Hoàng Ngọc Chung

Bí thư đoàn thanh niên, Phó trưởng phòng

Phòng chống thất thoát thất thu nước,

Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa

Khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, đẩy mạnh CNH, HĐH

Công ty CP Nông sản Phú Gia đã hợp tác với các tập đoàn về chăn nuôi hàng đầu ở châu Âu để sản xuất thức ăn chăn nuôi không kháng sinh.

Công ty CP Nông sản Phú Gia tiền thân là Công ty CP Nông sản Thanh Hóa (Nasaco) được thành lập năm 2002. Sau gần 20 năm hoạt động và phát triển, Công ty CP Nông sản Phú Gia đã trở thành một trong những công ty lớn mạnh hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn và phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thương hiệu thức ăn chăn nuôi Phú Gia hiện đang được tín nhiệm tại thị trường Thanh Hóa và các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Chính sách tái cơ cấu nông nghiệp và khuyến khích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật của Nhà nước, của tỉnh đã tạo ra động lực mới cho công ty phát triển. Bên cạnh đó, công ty đã tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm an toàn, có giá trị cao... Hiện nay công ty đã hoàn thành việc chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị (từ sản xuất con giống – chăn nuôi gà thịt – tổ chức giết mổ để cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường trong và ngoài nước). Cụ thể là: Tổ chức vận hành trại gà giống bố mẹ kết hợp ấp nở công nghệ cao tại xã Xuân Phú (Thọ Xuân), cung cấp khoảng 17 - 20 triệu gà con giống/năm cho thị trường; tổ chức chăn nuôi gà thịt theo chuỗi 4A tại các trang trại ở Thọ Xuân, Ngọc Lặc với công suất khoảng 13 triệu con/năm, tương đương gần 40 nghìn tấn thịt/năm (đàn gà thịt do công ty sản xuất tương đương 1/2 tổng đàn gà của cả tỉnh Thanh Hóa); cùng với Tập đoàn Master Good đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ – chế biến gia cầm xuất khẩu VietAvis tại xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa). Đây là nhà máy giết mổ và bảo quản thực phẩm hiện đại, công nghệ châu Âu, tự động hóa, cũng là cơ sở hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời tổ chức mạng lưới phân phối rộng khắp trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Song song với việc tích cực đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, góp phần tăng năng suất, chất lượng bền vững, thu hút nguồn lực về công ty, công ty cũng tích cực đầu tư nguồn kinh phí lớn để du nhập công nghệ chăn nuôi gà hiện đại, tự động hóa theo tiêu chuẩn châu Âu, liên kết với Tập đoàn Master Good và Tập đoàn Vitafort để có các sản phẩm giống gà con tốt, thịt gà, trứng gà bảo đảm là thực phẩm an toàn cung cấp ra thị trường. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chăn nuôi bê đực từ đàn bò sữa giống ngoại Holstein Friesian (HF) lấy thịt, gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sản xuất và cung cấp giống lợn chất lượng cao cho các trang trại và cho nông dân trong tỉnh. Sản xuất phân bón từ nguyên liệu là phế thải chăn nuôi bằng phương pháp lên men sinh học, đồng thời tạo chu trình khép kín để đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Ngoài ra, công ty còn hợp tác đầu tư với 2 tập đoàn về chăn nuôi lớn hàng đầu châu Âu chuyển giao công nghệ thức ăn mang đến cho người tiêu dùng và thị trường Việt Nam đó là thức ăn chăn nuôi không kháng sinh. Công ty là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam làm được việc thay thế kháng sinh bằng thảo dược.

Trước những thách thức cho ngành chăn nuôi trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tỉnh và các cấp, các ngành khi hoạch định các cơ chế, chính sách cho giai đoạn 2020 – 2025 cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng đầu tư vào nông nghiệp, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, hiện đại, tự động hóa, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chuỗi giá trị, chuỗi ngành hàng, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp các điều kiện để có các mặt hàng xuất khẩu.

Phạm Thanh Hà

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Công ty CP Nông sản Phú Gia