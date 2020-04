Người cao tuổi tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển

Cán bộ hội người cao tuổi tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường, an ninh khu vực biên giới, vùng biển.

Những năm qua, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cán bộ, hội viên hội người cao tuổi (NCT) luôn đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Phát huy vai trò NCT tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Hội NCT tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về “Quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển giai đoạn 2016-2021”. Hội NCT tỉnh phối hợp với BĐBP tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ hội NCT trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia; các chính sách về dân tộc, tôn giáo; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như thông qua hội nghị, tập huấn; hoạt động lồng ghép ở các loại hình câu lạc bộ NCT; tổ chức sinh hoạt các chi hội, tổ hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; băng zôn khẩu hiệu, biểu ngữ, phát tờ rơi... đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên NCT tham gia. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của NCT trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên biên giới và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Từ năm 2016 đến nay, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo 11 hội NCT huyện, thành phố xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp với 16 đơn vị cơ sở BĐBP, hướng dẫn, chỉ đạo 59 tổ chức hội NCT cơ sở, 476 chi hội NCT ở các thôn, bản phối hợp với các tổ, đội công tác của lực lượng BĐBP ở các địa bàn, triển khai thực hiện chương trình phối hợp có hiệu quả thiết thực. Hội NCT các cấp đã phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của NCT, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, các chi hội NCT đã vận động được 76 già làng và hàng ngàn NCT mẫu mực đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 286 tổ tàu thuyền tự quản; 3.257 tổ an ninh trật tự; 496 tổ hòa giải ở thôn, bản. Các tổ an ninh, hòa giải đều có NCT tham gia phần lớn, đã giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp, như: Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới, tình trạng truyền đạo trái phép, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người; đã vận động được 25 hộ với 174 người Mông từ bỏ sinh hoạt đạo trái pháp luật; 108 người thuộc diện cai nghiện, tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu chất nổ và hàng ngàn khẩu súng tự chế; phát hiện, tố giác 465 đối tượng có hành vi phạm tội và cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị cho BĐBP và các cơ quan chức năng xử lý, góp phần giữ vững an ninh, an toàn biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Những hoạt động, việc làm thiết thực từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hội NCT các cấp với BĐBP tỉnh đã làm chuyển biến về nhận thức trong đồng bào các dân tộc trong tỉnh, là nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục phối hợp với BĐBP tỉnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của địa phương, nhất là các chủ trương có liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững chắc; phát huy vai trò gương mẫu của hội viên hội NCT, nhất là các hội viên là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, trong việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn; vận động hội viên, gia đình, dòng họ, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, phát triển; xây dựng và nhân rộng các mô hình chi hội NCT tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; cung cấp thông tin tố giác tội phạm; tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới; tham gia xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới...

Đức Thắng