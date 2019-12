Ngày làm việc thứ 2, phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11: Thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ngày 22-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2, phiên họp Thường kỳ tháng 11. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và dành nhiều thời gian để thảo luận về phương án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2020-2024 do đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày. Phương án đã đưa ra nguyên tắc và phương pháp định giá đất, kết quả khảo sát thực tế và xác định vị trí, khu vực các loại đất. Trên cơ sở đó đề xuất bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận về vấn đề này, đa số ý kiến của các đại biểu đều cho rằng việc đề xuất điều chỉnh bảng giá đất ở một số nơi còn cao, điều này sẽ gây khó khăn trong công tác thu hút đầu tư.

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giá đất là vấn đề nhạy cảm, quan trọng để thu hút đầu tư, nhất là đối với đất ở và đất phi nông nghiệp. Do đó, việc xây dựng phương án bảng giá các loại đất cho giai đoạn tới cần đánh giá được sự tăng, giảm giá đất trong thu hút đầu tư. Việc xây dựng phương án về bảng giá phải dựa trên cơ sở kế thừa khung giá đất cũ. Không đồng loạt tăng 20% giá đất, mà chỉ xem xét, điều chỉnh tăng ở những huyện thuộc vùng lõm, có giá đất đang thấp. Khi điều chỉnh tăng thì phải chỉ được nguyên nhân, lý do điều chỉnh. Đối với giá đất nông nghiệp cơ bản giữ ổn định, chỉ thay đổi giá đất đối với những khụ vực có sự phát triển hơn. Giá đất trong các khu, cụm công nghiệp tính giá thấp nhất có thể để thu hút đầu tư. Đất ở phải thực hiện rà soát, điều tra để xây dựng khung giá điều chỉnh phù hợp, việc điều chỉnh tăng cũng phải nêu rõ lý do.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và tập trung thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2019 và kế hoạch giao biên chế năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa, do đại diện Sở Nội vụ trình bày.

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày vấn đề biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị Sở Nội vụ bám bám vào quyết định 4162/QĐ-UBND của UBND tỉnh để lập kế hoạch tinh giản biên chế. Đối với việc giao chỉ tiêu biên chế tại các sở, ngành, đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ đấu mối với các sở ngành để có hướng giải quyết. Chưa giao tăng thêm biên chế lần này cho giáo viên mầm non. Đối với giáo viên tiểu học, các huyện tổng số còn thiếu thì tính toán mức hỗ trợ phù hợp.

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng khác, như: Phương án sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố do Sở Nội vụ đề xuất; Tờ trình đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất; Tờ trình về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, do Sở Nội vụ đề xuất.

Giám đốc Sở Tài chính tham gia thảo luận tại phiên họp.

Thảo luận, cho ý kiến về án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt giai đoạn 2019-2025 do Sở Giao thông vận tải trình bày; báo cáo để xuất tiêu chí các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh để đề xuất HĐND tỉnh xem xét, giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày; Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện dự án “Điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt trước ngày 1-1-2019” do Sở Xây dựng trình bày.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thảo luận tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã cho ý kiến chỉ đạo vào các nội dung báo cáo; đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo các nội dung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Hương Thơm