Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Tập trung nguồn lực, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

Sáng 15-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019; đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng chúc mừng các Nghệ sĩ Nhân dân.

Năm 2019, Ngành VHTT&DL đã tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước; tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng… Cụ thể, ngành đã tham mưu cho tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt; mà nổi bật nhất là Lễ kỷ niệm 990 Thanh Hóa. Đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn (1989 - 2019) và trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần II. Ngoài ra, Ngành cũng chú trọng nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Kết quả, đã công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 61% (vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 2%) và công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa đạt 66% (vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 16%).

Lãnh đạo Ngành VTT&DL trao Bằng khen cho các VĐV có thành tích xuất sắc.

Năm 2019, du lịch tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng, khi các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, toàn tỉnh đón được 9.655.000 lượt khách, tăng 17% so với năm 2018 và đạt 101,6% kế hoạch năm 2019. Phục vụ 17.905.000 ngày khách, tăng 19,2% so với năm 2018 và đạt 100,6% kế hoạch năm 2019. Tổng thu du lịch đạt 14.526 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2018 và đạt 100,2% kế hoạch năm 2019. Cùng với đó, thể thao cũng đạt được nhiều thành quả ấn tượng, với 6 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games 30. Đồng thời, các VĐV đã tham gia thi đấu 112 giải, đạt 533 huy chương các loại (trong đó có 155 HCV, 169 HCB, 209 HCĐ), vượt chủ tiêu kế hoạch 52% (533/350 huy chương)... Trong lĩnh vực gia đình, ngành đã quan tâm đẩy mạnh công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức thành công hội thi tìm hiểu về văn hóa ứng xử trong gia đình và xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Ngày quốc tế hạnh phúc, Ngày gia đình Việt Nam...

Lễ hội Bà Triệu.

Từ những kết quả đạt được kể trên, trong năm 2020, ngành VHTT&DL Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, trong lĩnh vực văn hóa và gia đình, có 75% gia đình và 74,6% làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa. Trong lĩnh vực thể thao, có 43% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên; có 500 VĐV các đội tuyển, trong đó có 150 VĐV cấp cao. Trong lĩnh vực du lịch, đón được 11,2 triệu lượt khách và tổng thu du lịch đạt 14.525 tỷ đồng...

Khách du lịch quốc tế tham quan di sản Lam Kinh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã ghi nhận và biểu dương những thành quả, mà ngành VHTT&DL đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Do vậy, đây cũng sẽ là năm đặt ra cho ngành VTT&DL nhiều nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành. Theo đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành VHTT&DL cần thực hiện kịp thời và hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh. Cùng với đó, tập trung hoàn thành và bảo đảm chất lượng, tiến độ các chỉ tiêu, kế hoạch được giao tại Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các đề án, dự án được tỉnh giao. Đồng thời, chú trọng tham mưu đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa- thể thao và các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; quan tâm đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, song song với phát triển thể thao phong trào; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và nguồn nhân lực du lịch; xem việc xây dựng gia đình văn hóa là giải pháp cơ bản trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và là gốc để xây dựng đời sống văn hóa...

Tại hội nghị, 12 nghệ sĩ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2019, đã được tỉnh biểu dương, trao thưởng. Đồng thời, 15 VĐV có thành tích xuất sắc tại Seagame 30; 15 VĐV, huấn luyện viên đạt huy chương tại các giải thể thao quốc tế; cùng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019, đã được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ VHTT&DL và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Khôi Nguyên