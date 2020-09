Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Chiều 22-6, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đinh Trung Bính, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì hội nghị.