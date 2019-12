Năm 2020, tổng biên chế công chức hành chính được giao của các sở, UBND cấp huyện là 3.746 người

Chiều 12-12-2019, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Trước đó, tại kỳ họp UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ, năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ các quy định, hướng dẫn hiện hành, UBND tỉnh đề xuất giao tổng biên chế công chức hành chính năm 2020 cho các sở, UBND cấp huyện là 3.746, bằng số biên chế được Bộ Nội vụ giao năm 2020; theo đó giảm 82 biên chế từ việc thực hiện giảm 50% hoặc 100% số biên chế cán bộ, công chức nghỉ hưu và biên chế chưa thực hiện để thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính bảo đảm thực hiện đúng số giảm bình quân theo lộ trình đến năm 2021.

Giao bổ sung 12 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 cho các sở, UBND cấp huyện. Sau khi giao bổ sung 12 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 cho các sở, UBND cấp huyện, tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 giao năm 2020 là 241.

Giao tổng biên chế sự nghiệp năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, UBND cấp huyện là 60.226, bằng so với số dự kiến Bộ Nội vụ thẩm định, chấp thuận năm 2020, thấp hơn 1.055 người so với số HĐND tỉnh phê duyệt năm 2019 (61.281).Trong đó, biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo là 53.525 người, cao hơn 124 so với số HĐND tỉnh phê duyệt năm 2019; biên chế sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế là 4.139 biên chế, giảm 1.513 biên chế so với số HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao năm 2019 (5.652); biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao là 976 biên chế, giảm 33 so với số HĐND tỉnh phê duyệt năm 2019; biên chế sự nghiệp khác là 1.586 biên chế, cao hơn 367 biên chế so với số HĐND tỉnh phê duyệt năm 2019.

Giao bổ sung 7 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, UBND cấp huyện.

Giao hỗ trợ biên chế sự nghiệp năm 2020 cho các Hội đặc thù cấp tỉnh là 76, cao hơn 2 biên chế so với số HĐND tỉnh phê duyệt năm 2019.

Năm 2020, biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 thực hiện theo cơ chế tự chủ (đơn vị tự cân đối chi từ nguồn thu dịch vụ) do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận là 12.100 người, trong đó biên chế 11.332 người, lao động hợp đồng 68 là 768 người.

Việt Linh