MTTQ Việt Nam triển khai công tác phòng, chống nCoV

Chiều 31-1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Corona (nCoV). Tham dự hội nghị có hơn 2.000 đại biểu tại các điểm cầu toàn quốc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Để công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona gây ra đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai; phổ biến và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW ngày 29-1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona gây ra trong hệ thống ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp. Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra. Đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng có liên quan tập trung vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị các phương án dự phòng để phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp tổ chức giám sát, nắm chắc tình hình triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra ở địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona gây ra và một số nội dung liên quan; lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona gây ra.

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy thông báo nhanh tới các đại biểu tình hình dịch bệnh; công tác triển khai việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu trên tinh thần quán triệt của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, bám sát chỉ đạo của tỉnh, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng có liên quan tập trung vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. MTTQ các huyện chủ động hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các khuyến cáo của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh để chủ động phòng, tránh; đồng thời, theo dõi diễn biến sát sao của dịch bệnh tại các địa phương, nhất là địa bàn các khu công nghiệp, khu dân cư có người Trung Quốc làm việc, sinh sống.

Phan Nga