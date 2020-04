Một nhiệm kỳ với nhiều thành quả nổi bật

Nông dân xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa) chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với sự quyết tâm và phát huy tối đa nội lực sẵn có, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa) đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả nổi bật. Nhiều chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, xã Thiệu Vận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây là thành quả không chỉ từ nguồn vốn đầu tư từ cấp trên mà còn là sự chung sức, chung lòng góp sức của doanh nghiệp, con em xa quê, đặc biệt là huy động nội lực của nhân dân trong xã. 5 năm qua, xã Thiệu Vận đã đầu tư 155 tỷ đồng hoàn thiện 100% các tuyến đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng và bê tông hóa hệ thống kênh mương; xây mới 3 nhà văn hóa thôn; công sở xã, trung tâm văn hóa thể thao, trạm y tế, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất trường học... Người dân các thôn có ý thức bảo vệ môi trường và chủ động góp công, góp tiền mua cây xanh, hoa về trồng và chỉnh trang nhà ở, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu... góp phần rất lớn trong đổi mới diện mạo vùng nông thôn. Năm 2019, xã Thiệu Vận còn được công nhận xã đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình tại địa phương. Cùng với đó, công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5% (2015) xuống còn 2,47% (2019). Toàn xã có hơn 200 lao động xuất khẩu, tăng 144 người so với năm 2015, các lao động đã mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình và địa phương. Với những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao thu nhập đầu người của người dân xã Thiệu Vận từ 21 triệu đồng/người (năm 2015) lên 40,7 triệu đồng/người (năm 2019).

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của đảng bộ đề ra. 5 năm qua, đảng ủy xã triển khai, quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hàng năm, ban chấp hành đảng bộ xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời ban hành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, nhận thức và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên kiểm tra các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện quy chế của đảng ủy và việc thực hiện Điều lệ Đảng. Công tác phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện hàng năm đúng quy định, hàng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao với các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; tích tụ, liên kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 20 ha trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

Lê Hà