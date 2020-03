Mối lương duyên đặc biệt

Suốt dặm dài lịch sử, dẫu trong chiến tranh gian khổ, ác liệt hay trong hòa bình xây dựng quê hương phồn thịnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Thanh Hóa - TP Hội An vẫn luôn kề vai sát cánh, gắn bó bền chặt, tạo nên mối lương duyên đặc biệt, cùng nhau vững bước hướng tới tương lai.

TP Thanh Hóa. Ảnh: Trần Đàm

Để thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết ruột thịt, tạo nên sức mạnh chống kẻ thù chung là giặc Mỹ xâm lược, Trung ương Đảng chỉ đạo các địa phương hai miền Nam - Bắc kết nghĩa với nhau. Ngày 12-3-1960, lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam chính thức được tổ chức. Hòa trong niềm vui và tình cảm ấy, các huyện, thị xã của hai tỉnh lần lượt làm lễ kết nghĩa. 19 giờ ngày 12-2-1961, lễ kết nghĩa giữa thị xã Thanh Hóa và thị xã Hội An được tổ chức với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân dân địa phương cùng đại diện Hội đồng hương Hội An tại Hà Nội, cán bộ, học sinh Hội An tập kết đang sinh sống, công tác, học tập tại Thanh Hóa. Cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Hội An đón nhận tin vui này với tình cảm trân trọng và niềm khích lệ tinh thần vô cùng to lớn.

Khi đế quốc Mỹ đổ quân vào miền Nam và gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, cả nước chung một chiến hào, mối tình Nam - Bắc càng thêm gắn bó. Bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ với nhân dân Quảng Nam, nhân dân Hội An đang trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt giặc Mỹ, các phong trào thi đua của quân và dân Thanh Hóa trong sản xuất, chiến đấu diễn ra rộng khắp. Nổi bật là phong trào “Vì miền Nam, vì Hội An”, “Lập công cao nhất vì Quảng Nam”, “Vì Miền Nam ruột thịt, vì Quảng Nam kết nghĩa”, “Ta tiến công ra đồng như Quảng Nam xông vào đồn giặc”... Giữa hoàn cảnh ác liệt, cam go, những lá thư sâu nặng nghĩa tình từ Thanh Hóa gửi vào, mỗi kỷ vật chiến tranh từ Hội An gửi ra là niềm tin, là cả tấm lòng, là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ, quân và dân hai địa phương cùng tiếp thêm nghị lực, ra sức lao động, học tập, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Mang trong mình dòng máu của dân tộc anh hùng, những người con thị xã Thanh Hóa sẵn sàng “chia lửa chiến trường”, tình nguyện lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Hội An - một trong những cứ điểm quân sự hỗn hợp quan trọng của quân thù. Trong 10 năm (1965-1975), thị xã Thanh Hóa tiễn đưa 5.413 thanh niên lên đường vào tiền tuyến lớn, trong đó có chiến trường Quảng Nam. Con em Thanh Hóa lặn lội khắp chiến trường Hội An, được đồng bào, đồng chí Hội An che chở, đùm bọc, yêu thương như người thân ruột thịt. Không chỉ chi viện sức người, thị xã Thanh Hóa còn chi viện cả sức của cho chiến trường Hội An, góp phần cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược. Thật đúng là “miền Nam gọi - miền Bắc trả lời, Hội An cần – thị xã Thanh Hóa có”. Ðáp lại tình cảm của Ðảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, quân và dân Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng đã chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công xuất sắc, khích lệ tinh thần chiến đấu cho quân và dân Thanh Hóa. Nhiều người con ưu tú của thị xã Thanh Hóa đã trung dũng, kiên cường, sát cánh cùng quân, dân Hội An chiến đấu chống lại sự càn quét của giặc Mỹ. Trong mỗi chiến công mà Hội An giành được đều có sự giúp sức to lớn từ thị xã Thanh Hóa anh hùng. Dấu ấn hàng nghìn con em thị xã Thanh Hóa trên đất Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng có lẽ kể mãi không hết. Mồ hôi, nước mắt, máu và cả sinh mạng biết bao con người đã quyện vào đất và hiến dâng cho thắng lợi cuối cùng của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, tiếp nối truyền thống đoàn kết, thắm tình đồng chí anh em, thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An tiếp tục đồng cam cộng khổ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Sợi dây tình cảm vốn được nhuộm bằng máu và sự khốc liệt, nhọc nhằn của chiến tranh đang nối dài thêm những khúc tươi mới, rạng rỡ giữa thời bình. Gần 60 năm qua, quan hệ kết nghĩa giữa 2 thị xã (nay là 2 thành phố) vẫn tiếp tục được nâng niu, bồi đắp. TP Thanh Hóa - TP Hội An vẫn luôn kề sát bên nhau, cùng chia sẻ những khó khăn thử thách, chung vui những thành tựu phát triển, trao đổi cho nhau những kinh nghiệm quý để cùng hướng tới tương lai tươi đẹp. Không chỉ “chia lửa chiến trường cùng thắng Mỹ”, hai thành phố hôm nay vẫn tiếp tục kề vai sát cánh “chung xây giàu đẹp đất anh hùng”. TP Thanh Hóa đã trở thành đô thị loại I, được xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại và đồng bộ. TP Hội An cũng trỗi dậy phát triển mạnh mẽ khi trở thành trung tâm văn hóa du lịch của Quảng Nam và khu vực miền Trung. “Nước sông Mã hòa lẫn nước sông Thu, giọng Thanh hòa giọng Quảng” - điều này đã khẳng định mối quan hệ sâu đậm giữa 2 thành phố mãi trường tồn cùng thời gian.

TP Tam Kỳ. Ảnh: Lâm Tử Khoa (Báo Quảng Nam).

Để ghi dấu mối tình kết nghĩa giữa TP Thanh Hóa – TP Hội An, nhiều công trình ý nghĩa đã được xây dựng ngay trên 2 mảnh đất bên bờ sông Thu Bồn và sông Mã. Nằm giữa trung tâm TP Thanh Hóa là Công viên Hội An. Công viên có không gian thoáng đãng, không chỉ là nơi vui chơi giải trí cho người dân thành phố, nơi đây còn mang những nét đặc trưng của TP Hội An như: Phiên bản chùa Cầu, trụ nghệ thuật điêu khắc gốm và nhà truyền thống trưng bày hiện vật của 2 thành phố. Điều đặc biệt, phiên bản chùa Cầu độc đáo được chính nhân dân TP Hội An thiết kế, xây tặng nhân dân TP Thanh Hóa với những hình ảnh đặc trưng của hai vùng đất. Những tưởng rất xa xôi nhưng ngay giữa lòng TP Thanh Hóa lại có một Hội An thu nhỏ rất gần gũi, thân thuộc. Vì thế mà chùa Cầu được ví như một mảnh ghép nối liền giữa quá khứ với hiện tại và tương lai giữa 2 thành phố nghĩa tình. Nhiều công trình văn hóa mang tên Hội An như công viên, thư viện, rạp chiếu bóng cũng được xây dựng trên đất Thanh Hóa. Còn trên mảnh đất Quảng Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thanh Hóa đã dành tặng TP Hội An 2 công trình văn hóa và giáo dục. Đó là Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, nằm trên đường Phan Châu Trinh, với tổng kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng. Công trình thứ 2 là Thư viện Thanh Hóa nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Thư viện mang tên Thanh Hóa được xây dựng trên đất Hội An như một dấu ấn tô điểm thêm sự thân thiết, bền chặt giữa 2 thành phố. Không chỉ dừng lại ở những công trình, những sự kiện lớn như đại hội đảng, đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, 2 thành phố đều mời nhau tới dự và chung vui. Hằng năm, 2 thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình khác như thăm hỏi, tặng quà khi có thiên tai lũ lụt, tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách... Đặc biệt, những ngày này, TP Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa – TP Hội An”. Trong khuôn khổ tuần văn hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ khai mạc tuần văn hóa với chương trình nghệ thuật đặc sắc giao lưu giữa 2 thành phố; cải tạo và trang trí Công viên Hội An; lễ ký kết hợp tác giữa 2 thành phố giai đoạn 2021-2026; lãnh đạo 2 thành phố đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách. Ngoài ra, TP Thanh Hóa cũng sẽ tham gia gian hàng tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh với chủ đề “TP Thanh Hóa – TP Hội An son sắc thủy chung, hướng tới tương lai”.

60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa – TP Hội An, tình sâu nghĩa nặng đã được ghi vào trang sử vàng. Các thế hệ người dân TP Thanh Hóa - TP Hội An hôm nay nguyện làm hết sức mình tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt. Coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một và là tài sản chung thiêng liêng cần truyền lại cho các thế hệ mai sau để mãi mãi trường tồn. Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam cũng là dịp để Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân hai thành phố cùng nhau ôn lại truyền thống văn hóa, lịch sử, tự tin vững bước hướng tới tương lai, tô thắm thêm quan hệ kết nghĩa giữa xứ Thanh và xứ Quảng anh hùng.