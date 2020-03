“Dân vận khéo” ở huyện Quảng Xương:

Mô hình nhỏ hiệu quả lớn

Mô hình vườn hộ của gia đình ông Hoàng Văn Phong, thôn Mậu Đông, xã Quảng Lưu hứa hẹn sẽ cho thu nhập cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Quảng Xương đã và đang phát triển rộng khắp trên nhiều lĩnh vực.

Các mô hình tuy nhỏ nhưng hiệu quả lại lớn, có sức lan tỏa trong xã hội được nhân dân đồng thuận, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Về xã Quảng Phúc những ngày này, khắp các tuyến đường làng, ngõ xóm đâu đâu cũng ngập tràn sắc hoa. Từ năm 2016, tuyến đường của thôn 2, xã Quảng Phúc luôn rực rỡ trong sắc thắm của hoa mười giờ. Góp phần tạo nên “bức tranh” thôn quê thơ mộng ấy là nhờ mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường”, do chị em trong chi hội phụ nữ thôn 2 chung tay thực hiện. Từ 50m đường hoa thí điểm, giờ đây mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường” đã lan tỏa ra tất cả các thôn trong xã. Chị Vũ Thị Hải, hội viên chi hội phụ nữ thôn 2, vui mừng cho biết: “Dù ngày mùa bận rộn hay lúc nông nhàn, chị em phụ nữ trong thôn đều dành thời gian để trồng, chăm sóc những vạt hoa ven đường. Từ khi những vạt hoa được trồng, tuyến đường giao thông của thôn trở nên phong quang, sạch đẹp. Mô hình còn lan tỏa làm cho mỗi người dân thêm ý thức bảo vệ môi trường, chủ động tham gia góp giống hoa, làm cỏ, trồng và chăm sóc hoa trên các ngõ, xóm nơi mình sinh sống”. Nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp, năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Xương đã triển khai xây dựng mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường”. Đến nay, 100% cơ sở hội phụ nữ đã triển khai và nhân rộng mô hình này. Không những thế, hầu khắp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng thực hiện việc trồng hoa thay thế cỏ dại tại khuôn viên. Các thảm hoa, luống hoa, bồn hoa được trồng trong mỗi cơ quan, đơn vị đua nhau khoe sắc đã tạo nên cảnh quan, môi trường đầy sức sống.

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Lưu đang dồn sức để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong 15 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao đang được đồng loạt triển khai, thì tiêu chí vườn hộ đã và đang thu hút được sự tham gia tích cực của người dân. Quá trình xây dựng và nhân rộng các mô hình vườn hộ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhất là hội nông dân, hội làm vườn và trang trại xã đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện. Được tuyên truyền, vận động, gia đình ông Hoàng Văn Phong, thôn Mậu Đông đã chặt bỏ vườn tạp để đầu tư xây dựng vườn hộ. Với ý tưởng đưa cây bưởi Diễn vào trồng, ông đã thực hiện cải tạo lại đất vườn rộng hơn 700m2, đầu tư xây dựng tường rào và lắp đặt hệ thống tưới phun mưa tự động. Được chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn bưởi Diễn của gia đình ông Phong ngày càng phát triển, hứa hẹn sẽ cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm, cao gấp nhiều lần so với khu vườn tạp trước kia. Mô hình vườn hộ không chỉ có ở xã Quảng Lưu mà còn được Hội Nông dân huyện Quảng Xương triển khai ở các xã Quảng Bình, Quảng Ninh... Các vườn hộ được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, có chất lượng. Hiện toàn xã đã xây dựng được 30 vườn hộ, 11 vườn mẫu và cải tạo 120 vườn nhà.

Cũng nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong nhân dân phải kể đến các mô hình: “Đường điện chiếu sáng ở khu dân cư” do MTTQ huyện triển khai; “Thu gom, xử lý vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh đồng ruộng và chất lượng an toàn thực phẩm” của hội nông dân huyện chủ trì; “Cựu chiến binh tham gia chỉnh trang nhà văn hóa thôn và xây dựng tủ sách pháp luật” do hội cựu chiến binh chủ trì; “Môi trường không rác thải tại một số công trình công cộng - dòng sông, bờ biển, di tích”, “Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế” do đoàn thanh niên huyện đảm trách. Bên cạnh việc duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình đã có, MTTQ, các đoàn thể còn xây dựng thêm nhiều mô hình “Dân vận khéo” mới. Nổi bật là mô hình “Hàng cây cựu chiến binh” của hội cựu chiến binh huyện. Trong gần 2 năm qua, mô hình trên đã được triển khai nhân rộng tại 29 đơn vị, với 58 hàng cây cựu chiến binh và có khoảng 7.216 cây bóng mát được trồng, chăm sóc.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đã được xây dựng và lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương và đưa Quảng Xương trở thành huyện nông thôn mới.

Trần Thanh