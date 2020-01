Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Cẩm Thủy

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều diện tích đất kém hiệu quả ở xã Cẩm Tân được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Phạm Thị Nhàn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Thủy cho biết: Hàng năm, ngay từ đầu năm, ban dân vận huyện ủy xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cơ sở, đồng thời chọn điểm chỉ đạo, hướng dẫn các tiêu chí làm cơ sở đánh giá phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là gắn các nội dung thi đua dân vận khéo với việc thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và chương trình giảm nghèo bền vững. 10 năm qua (2009-2019), phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện thực sự trở thành phong trào sôi nổi, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội, được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Đến nay, toàn huyện có 126 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình đã thể hiện được vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng chất lượng cao vào sản xuất; phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp; mở rộng các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ - thương mại... Người dân đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho gia đình và xã hội. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao như: Mô hình tổ liên kết nuôi trâu sinh sản xã Cẩm Châu; mô hình trồng xả Java kết hợp chiết xuất tinh dầu ngay tại chỗ ở xã Cẩm Tâm; mô hình cải tạo vườn tạp ở xã Cẩm Tâm; nuôi cá lóc trong lồng lưới ở xã Cẩm Bình... Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện cũng tích cực vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng NTM. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, nội lực trong dân được phát huy, người dân tự nguyện hiến 41,49 ha đất, hàng chục nghìn ngày công và 1.206,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Hiệu quả từ chương trình xây dựng NTM đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, hoạt động “Dân vận khéo” đã tập trung tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từng bước đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, toàn huyện có 147 làng, tổ dân phố văn hóa; có 23.110 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, có 60 đơn vị, cơ quan văn hóa. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 26,5%...

Một trong những hiệu quả rõ nét của phong trào “Dân vận khéo” đó là sự vào cuộc, chung tay của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với nhiều cách làm sáng tạo, khéo léo trong tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã khơi dậy được truyền thống yêu nước, phát huy được tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhờ dân vận khéo mà các lực lượng chức năng đã giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở. Nổi bật là ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp tổ chức được 1 tổ công tác dân vận, tăng cường cán bộ xuống thôn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm kết hợp huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên với công tác dân vận xuống giúp dân 3.000 ngày công, sửa chữa 6 km đường giao thông liên thôn, sửa chữa nhà ở; thường xuyên phát động phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, trong 10 năm đã hỗ trợ cho 6 xã, trị giá 30 triệu đồng/xã...

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Cẩm Thủy trong những năm qua đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động được mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: N.T