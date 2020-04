Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020): Ngày ấy chúng tôi ra trận

Tôi nhập ngũ tháng 6-1974, lúc tuổi tròn đôi mươi, sau thời gian huấn luyện 6 tháng, chúng tôi hành quân từ Thanh Hóa vào tỉnh Tây Ninh và được biên chế vào đơn vị C18, E117, Đoàn 2 Đặc công miền Đông Nam bộ. Chặng đường hành quân từ Bắc vào Nam gặp nhiều gian nan, vất vả do trời mưa đường trơn trượt lại luôn phải đối mặt với loạt bom, mìn nên người và xe đều ngụy trang nhưng tinh thần chúng tôi vẫn hăng hái với niềm tin mãnh liệt, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần quả cảm, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tại, thôn Bình Tây, xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) ôn lại kỷ niệm chiến đấu với các cháu. Ảnh: Lê Hà

Được huấn luyện lính đặc công, nhưng chủ yếu tôi tham gia đánh phản kích, cuộc sống sinh hoạt của đời lính gian khổ vô cùng nhưng tình đồng đội bền chặt lắm. Những chặng hành quân thiếu nước ngọt khát cháy họng vì vùng chiến sự nơi đơn vị đóng quân, tham chiến toàn đầm lầy nước mặn, nước lợ lau lách xé rách da thịt; những bữa cơm vội ăn không no, mỗi ngày, anh em trong đơn vị được chia một lon gạo mốc, gạo rang mang theo mình nhưng nhiều lần lội qua sông, gạo trôi xuống nước có khi chỉ còn lại một nắm... nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ cho nhau, vẫn chắc tay súng, vững niềm tin chiến thắng kẻ thù. Vào mùa mưa, anh em chỉ mặc một bộ quần áo cộc. Đó là thời kỳ “mưa dầm, cơm vắt” mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Điều kiện sống và chiến đấu gian khổ là thế nhưng tinh thần cán bộ, chiến sĩ quyết tâm đánh thắng kẻ thù cao lắm. Tôi tham gia nhiều trận đánh ác liệt, chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, bị thương nặng, nhưng nhớ nhất là trận đánh ngày 15-4-1975 – một trong những trận đánh ác liệt và vô cùng quan trọng ở khu đồng nước tỉnh Long An, bởi chúng tôi hy vọng rất lớn cuộc chiến sẽ kết thúc, thắng lợi thuộc về ta. Sau khi nhận được lệnh của đơn vị cùng với Đại đội 2, E 117 đánh phản kích chốt chặn địch ở ấp Tân Châu, huyện Bến Lức (Long An) để tiến sâu đánh vào Sài Gòn, yêu cầu của trận đánh bắt buộc phải phá tan đồn địch và cuộc chiến bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa mới kết thúc. Là lính đặc công nhưng chúng tôi tham gia đánh phản công nên gặp nhiều khó khăn. Mặc dù là đại đội nhưng thực tế quân số lúc đó chỉ còn 26 đồng chí được trang bị vũ khí dùng cối, hỏa lực chống càn... Dù lực lượng mỏng nhưng tỷ lệ thương vong ở trận chiến này của đơn vị ít. Có 3 đồng chí hy sinh, trong đó có chú của tôi và 2 đồng chí bị thương nặng, còn anh trai tôi bị thất lạc đơn vị 3 ngày sau mới tìm được về đơn vị, nhưng cơ bản chúng tôi vẫn làm chủ được chiến sự với bản lĩnh, mưu trí và quyết tâm đồng đội cao. Sau đó, lực lượng trinh sát đã đến hỗ trợ đơn vị chúng tôi lui vào trong để tiếp tục củng cố lực lượng chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tối ngày 24-4, chúng tôi hành quân từ huyện Bến Lức, tỉnh Long An, bơi qua sông Sài Gòn mấy cây số để tiếp tục tác chiến và hỗ trợ đắc lực cho các cánh quân của Sư đoàn 320 từ huyện Củ Chi dần tiến sâu vào giải phóng Sài Gòn. Trải qua những trận đánh cam go, trận nào cũng giành thắng lợi, đến ngày 30-4, đơn vị chúng tôi tiến về Bình Chánh (Sài Gòn nay là TP Hồ Chí Minh). 11 giờ kém, tiến đánh kho gạo Kim Nga, trạm ra-đa Phú Lâm (quận 6). Tương quan lực lượng giữa ta và địch lúc ấy thiên về phía ta nhiều hơn... do vậy, tinh thần chiến sĩ hăng hái, ngoan cường lắm. Từng hướng, ngả đường đều thấy các cánh quân của ta, người xe liên tục tiến vào. Tôi nhớ, lúc chúng tôi vẫn đang chiến đấu thì thấy quân ngụy ùa chạy ra các ngả đường không cầm súng. Ngay lúc ấy, đại đội trưởng đơn vị tôi đã hỏi một người dân chạy qua và được ông trả lời: Giải phóng rồi chú ơi, giải phóng rồi, giải phóng rồi!.

Và ngay thời điểm đó, chúng tôi liên tiếp nhận được tin chiến thắng từ chiến trường, cả đơn vị vui mừng khó tả. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng sau bao nhiêu năm chờ đợi. Anh em chiến sĩ hò reo, cười nói và ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Có những chiến sĩ bị thương, sức khoẻ yếu nhưng vẫn bật dậy, anh em, đồng đội ôm chầm lấy nhau vừa cười vừa khóc, cùng hô vang “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm” và hát vang những bài ca chiến thắng. Niềm vui chiến thắng cứ kéo dài mãi đến tận hôm nay và luôn đi theo tôi cùng năm tháng, là động lực để tôi tiếp tục làm nhiệm vụ trong những ngày sau giải phóng. 45 năm trôi qua, nhưng thời khắc lịch sử ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. Chỉ tiếc rằng, đồng đội của tôi đã có những người hy sinh, trong đó có bạn cùng làng, cùng đơn vị là liệt sĩ Phạm Ngọc Ân đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Sau giải phóng, ngày 1-5, tôi cùng đơn vị trở về Hậu Giang. Tháng 9-1975, tôi được điều động ra đảo Phú Quốc làm nhiệm vụ giam giữ cải tạo. Năm 1977 đến 1989 đánh Pôn Pốt giúp bạn giải phóng Cam Pu Chia. Trải qua nhiều trận chiến ác liệt với 15 năm cầm súng chiến đấu vào sinh, ra tử mang trên mình vết thương chiến tranh rồi về quê hương tôi tiếp tục tham gia công tác xã hội, công tác chính quyền làm Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa), nay là Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã. Chúng tôi luôn tiếp tục giữ gìn phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lê Hà (Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Văn Tại, thôn Bình Tây, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa).