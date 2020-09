Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Ngày 21 - 9, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 13.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đoàn Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe 36 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Các tờ trình, bao gồm: 1. Giao bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế tuyến huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa. 2. Thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 3. Đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 4. Ban hành quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 5. Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019. 6. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2020. 7. Giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2), tỉnh Thanh Hóa. 8. Giao kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2). 9. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020. 10. Bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020. 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa. 12. Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Dự án xây dựng kho vũ khí, trang bị kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 13. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. 14. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. 15. Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa. 16. Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở cơ quan Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. 17. Chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Tiểu đội Cảnh sát mục tiêu Tỉnh ủy. 18. Chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt thang máy tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa. 19. Chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. 20. Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. 21. Chủ trương đầu tư dự án Bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (ĐT.506). 22. Chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. 23. Chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. 24. Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, thay thế các nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 25. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ Quốc lộ 1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B). 26. Chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 27. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 28. Chủ trương đầu tư dự án Thí điểm mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng họp không giấy tờ cấp huyện, triển khai chữ ký số và tăng cường hệ thống một cửa điện tử cấp xã của UBND huyện Như Thanh. 29. Chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 30. Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 31. Chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025”. 32. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung. 33. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã. 34. Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà khoa khám bệnh cận lâm sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương. 35. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. 36. Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13.

Đồng chí Võ Duy Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp Chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13.

Tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã trình bày các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình mà UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu làm Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh và các đồng chí miễn nhiệm và được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung bà Lê Thị Hương - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế; bà Lê Thị Như Hoa - Ủy viên chuyên trách Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Cầm Bá Chái - Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Hùng - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lương Văn Tưởng - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh do nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội; ông Nguyễn Hải Trung - nguyên Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Tiến Hiệu - nguyên Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; ông Nguyễn Văn Biện - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hóa do chuyển công tác.

Tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Phú Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Mai Xuân Bình - Trưởng Ban Dân tộc; ông Lê Minh Nghĩa - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Văn Khiên - Giám đốc sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra của kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ tại kỳ họp thứ 13, các đại biểu đã quyết nghị 36 nghị quyết về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách; 5 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ. Đây là những nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh cần sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các đồng chí vừa được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020.

Minh Hiếu