Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Các đại biểu thảo luận tại hội trường

Chiều 11-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành thảo luận tại hội trường.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh Quốc Hương

Tại phiên thảo luận, thư ký HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp 65 lượt ý kiến của đại biểu đã thảo luận tại 5 tổ vào buổi sáng cùng ngày. Các ý kiến thảo luận tại các tổ đều thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ và kiến nghị một số nội dung.

Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt 12,5% trở lên, huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 157 nghìn tỷ đồng là tương đối cao, các ý kiến đề nghị cần giải trình và có giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu trên. Các ý kiến thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp, đồng thời đề nghị rà soát lại các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2015 – 2020, trong đó chú trọng các giải pháp về đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo môi trường đầu tư tốt nhất; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là các công chức liên quan đến tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp…

Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu nông sản còn chậm, nhất là khu vực niền núi còn rất chậm. Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Cần xác định lại phân vùng quy hoạch, mỗi sản phẩm chỉ nên quy hoạch trên địa bàn 2 – 3 huyện; rà soát, xác định lại danh mục các sản phẩm chủ lực (hiện nay 20 sản phẩm là quá nhiều) theo từng huyện để tập trung chỉ đạo xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện tích tụ đất đai theo Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy; sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách về tái cơ cấu nông nghiệp để các địa phương thực hiện; có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trồng cao su, mía đường; tham gia Chương trình giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng vùng Bắc Trung bộ, ngành nông nghiệp cần tham mưu thành lập ban chỉ đạo do người đứng đầu địa phương làm trưởng ban, đưa chỉ tiêu chuyển đổi cây trồng xây dựng sản phẩm mũi nhọn vào nhóm chỉ tiêu chủ yếu.

Đối với tình hình dịch bệnh kéo dài, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo dập tắt hoàn toàn dịch và khôi phục lại đàn lợn trong năm 2020. Cùng với đó, các đại biểu đề nghị việc xây dựng chỉ tiêu xã về đích nông thôn mới năm 2020, 30 xã là chưa thực tế, cần căn cứ điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh và đăng ký của các huyện để xây dựng chỉ tiêu cho phù hợp, có hướng dẫn cụ thể việc xây dựng nông thôn mới ở các đơn vị xã, thôn sau sáp nhập. Việc giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn một số địa phương cao, cần có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh đặc biệt là ngành thuế.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, các đại biểu thảo luận số lượng công sở và nhà văn hóa dôi dư còn nhiều sau sáp nhập. Để sử dụng hiệu quả các trụ sở làm việc và nhà văn hóa thôn, đề nghị UBND tỉnh sớm có hướng dẫn chung cho toàn tỉnh làm cơ sở giúp các huyện có căn cứ thực hiện.Cần có chủ trương, giải pháp mạnh hơn để hộ nghèo dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất ở, đất sản xuất được xem xét giải quyết. Vấn đềnợ đọngBHXH, BHYT vẫn còn nhiều và chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa, đề nghị có biện pháp quyết liệt hơn để bảo đảm quyền lợi cho người lao động và khiếu kiện kéo dài (ví dụ ở Công ty K2). Ngành BHXH cần tăng cường phối hợp với các huyện, chuẩn bị hồ sơ, cơ sở pháp lý để tiến hành tố tụng, xem xét khởi tố đối với các doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các đại biểu đề nghị tập trung giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các tệ nạn ma túy, tín dụng đen và nhiều nội dung khác.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UNBD huyện Như Thanh thống nhất cao với cácbáo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Đồng thời cho rằng, cùng với nhiều kết quả nổi bật đạt được, báo cáo cũng nêu ra nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế, như dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp miền núi còn hạn chế…

Đại biểu Đinh Xuân Hướng kiến nghị, tỉnh cần sớm có các giải pháp tích cực, đồng bộ về cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn sinh học nhằm góp phần phòng, chống ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian tới. Đối với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp miền núi còn hạn chế, đại biểu đề nghị cần sớm có các giải pháp về công tác quy hoạch sử dụng đất; cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn; quan tâm nghiên cứu chiến lược phát triển nông nghiệp, bảo đảm giải quyết vấn đề về đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.

Tham gia thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, an ninh trật tự, đại biểu Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh làm rõ thêm một số nội dung quan trọng, đồng thời cho biết ngành Công an đã có nhiều nỗ lực, giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung đề nghị, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, cần sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này; quan tâm coi trọng làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm với mục tiêu làm giảm tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên các tuyến, địa bàn; các cấp, các ngành quan tâm lưu ý đến các vấn đề an ninh quốc, bảo vệ môi trường khi phê duyệt các quyết sách, đề án về phát triển kinh tế, xã hội.

Thảo luận về vấn đề chất lượng giáo dục, đào tạo, đại biểu Phạm Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ thêm một số nội dung quan trọng, đồng thời cho biết, ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực, song rất cần sự phối hợp quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành và phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đại biểu Phạm Thị Hằng đề nghị, các cấp uỷ, chính quyền cần quan tâm, phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ngay từ các cấp học; UBND tỉnh quan tâm bố trí ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị học tập trong các trường học trên địa bàn tỉnh, nhất là các trường học trên địa bàn huyện miền núi còn nhiều khó khăn, hạn chế; tỉnh quan tâm đề nghị bổ sung chỉ tiêu viên chức giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung quan tâm vấn đề đổi mới chất lượng giáo dục; đổi mới công tác thi; đổi mới chương trình sách giáo khoa; thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý cơ sơ vật chất và con người; bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…

Cũng tại buổi thảo luận tại hội trường, nhiều ý kiến của đại biểu còn tập trung thảo luận về công tác quản lý văn hóa, du lịch; tích tụ đất đai, rác thải môi trường; các khó khăn, bất cập sau sáp nhập đơn vị hành chính…

Ngày mai, 12-12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề mà người dân, cử tri quan tâm; thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Lê Phượng